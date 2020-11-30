Винькеле: необходимо ввести еще более жесткие ограничения и продлить режим ЧС

В то же время она добавила, что видит необходимость еще более жестких ограничений и продления режима чрезвычайной ситуации.

Комментируя обращение премьер-министра Кришьяниса Кариньша к населению в воскресенье вечером, министр напомнила, что о необходимости продления режима чрезвычайной ситуации говорила еще неделю назад, так как, судя по эпидемиологическим показателям, такая необходимость очевидна. Минимальный срок продления, чтобы увидеть эффект, - две недели.

Также, по словам Винькеле, если ситуация не стабилизируется, более строгие ограничения потребуются по всей стране. 79

На вопрос, какими могут быть эти ограничения, министр ответила, что вначале нужно смотреть, как соблюдаются существующие ограничения. Например, во время "черной пятницы" в магазинах не соблюдалась определенная площадь на одного человека и не было никакого контроля. В социальных сетях предлагаются косметические услуги, которые в настоящее время не разрешены, и это никак не контролируется.

В то же время Винькеле отметила, что целой отрасли запрещено работать уже с 7 ноября, но у людей до сих пор нет ясности, на что они будут жить, потому что не предложен компенсационный механизм.

"Люди не питаются воздухом. Должно быть ясно, как будет компенсирована потеря доходов", - подчеркнула Винькеле. 79

Глава Минздрава признала, что переговоры о механизмах поддержки проходят довольно тяжело, потому что установка на фискальную дисциплину и на то, что нужно экономить деньги, все еще очень сильна. Министерство экономики должно предложить механизмы поддержки, подчеркнула Винькеле, напомнив, что на прошлой неделе дискуссия по этому вопросу в правительстве длилась более пяти часов.

Встречи могут быть ограничены только в рамках двух домохозяйств

Если правительство одобрит более строгие меры по предотвращению распространения Covid-19, может быть введено ограничение на встречи в рамках только двух домохозяйств, сказала на Латвийском радио министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Она напомнила, что еще несколько недель назад говорила о том, что Рождество в этом году будет тихим. "Уже было ясно, что ни на улице, ни дома не будет большого празднования", - сказала она. 79

Винькеле напомнила, что в самоуправлениях с более высокой заболеваемостью с четверга введены дополнительные ограничения. На вопрос, могут ли они быть введены и в Риге, министр ответила, что введение более строгих ограничений нужно рассматривать в масштабе всей страны.

С 17 октября частные мероприятия разрешено проводить с участием не более десяти человек, однако не ограничено количество домашних хозяйств, которые они могут представлять.