Пн, 30.11.2020
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Игорь Шихман, член правления Mego
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Вспышка в больнице Страдиня: 100 сотрудников заболели Covid-19 или являются контактными лицами

Врачи и машина скорой помощи

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

У 100 сотрудников Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня выявлен Covid-19 или установлен статус контактного лица. Об этом в интервью в передаче Rīta Panorāma сообщил председатель правления больницы Риналд Муциньш.

По его словам, при таком большом количестве выбывших из строя работников сложно перепланировать график работы персонала, но больница справляется и нельзя сказать, что ситуация с Covid-19 вышла из-под контроля.

Случаи заболевания имеются в разных отделениях, поэтому нет конкретных отделений, где из-за болезни была бы осложнена работа. В основном работники заразились коронавирусом за пределами больницы.

На вопрос, достаточно ли больница обеспечена средствами защиты, Муциньш ответил утвердительно.

Главврач больницы Эва Стрике рассказала, что больнице не хватает медсестер и санитаров, поэтому привлекаются все, кто готов работать, в том числе студенты.

Стрике добавила, что пандемия осложнила отношения между врачами, пациентами и их близкими, часто общение проходит в негативном ключе.

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