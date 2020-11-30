Вспышка в больнице Страдиня: 100 сотрудников заболели Covid-19 или являются контактными лицами

По его словам, при таком большом количестве выбывших из строя работников сложно перепланировать график работы персонала, но больница справляется и нельзя сказать, что ситуация с Covid-19 вышла из-под контроля.

Случаи заболевания имеются в разных отделениях, поэтому нет конкретных отделений, где из-за болезни была бы осложнена работа. В основном работники заразились коронавирусом за пределами больницы.

На вопрос, достаточно ли больница обеспечена средствами защиты, Муциньш ответил утвердительно.

Главврач больницы Эва Стрике рассказала, что больнице не хватает медсестер и санитаров, поэтому привлекаются все, кто готов работать, в том числе студенты.