Пн, 30.11.2020
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Арвид Барщевскис, проректор Даугавпилсского университета

ВИДЕО ⟩ Пилот "Формулы-1" едва не сгорел на Гран-при Бахрейна

Ромен Грожан

ФОТО: https://www.facebook.com/Formula1/

Пилот "Хааса" Ромен Грожан едва не сгорел на Гран-при Бахрейна. Его болид врезался в заграждение, разломился пополам и взорвался.

На первом круге Грожан вылетел с трассы после столкновения с российским гонщиком "Альфа Таури" Даниилом Квятом, после чего врезался в барьер на скорости 221 км/ч.

При ударе болид французского гонщика разорвало пополам в районе топливного бака и он мгновенно воспламенился. 34-летний Грожан спустя 27 секунд сумел выбраться из болида, а далее его спасла мгновенная реакция стюардов, оказавшихся с огнетушителями у пылающей машины уже через несколько секунд.

Пресс-служба "Формулы-1" сообщает, что французский спортсмен отделался лёгкими ожогами. Медики пока воздерживаются от прогнозов относительно того, когда он вернётся за руль.

Позднее Грожан в Twitter опубликовал короткое видеообращение, в котором сказал, что с ним всё в порядке, а также поблагодарил за поддержку. Кроме того, гонщик отметил, что ещё несколько лет назад он был против системы защиты Halo, но если бы не она, то он, возможно, сейчас не смог бы ни с кем разговаривать.

После аварии Грожана гонка была приостановлена примерно на 1 час 20 минут, но вскоре после рестарта произошла ещё одна авария: после контакта с тем же Квятом из борьбы выбыл Лэнс Стролл из "Рейсинг Пойнт". Его болид перевернулся, но гонщик не пострадал.

Авария Лэнса Стролла

ФОТО: Reuters/ScanPix

Гран-при Бахрейна выиграл пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Второе место занял Макс Ферстаппен из "Ред Булл", а третьим стал его партнёр по команде Александер Албон. Даниил Квят занял 11-е место.

Следующий этап также пройдёт в Бахрейне 4-6 декабря.

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