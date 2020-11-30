ВИДЕО ⟩ Пилот "Формулы-1" едва не сгорел на Гран-при Бахрейна

На первом круге Грожан вылетел с трассы после столкновения с российским гонщиком "Альфа Таури" Даниилом Квятом, после чего врезался в барьер на скорости 221 км/ч.

При ударе болид французского гонщика разорвало пополам в районе топливного бака и он мгновенно воспламенился. 34-летний Грожан спустя 27 секунд сумел выбраться из болида, а далее его спасла мгновенная реакция стюардов, оказавшихся с огнетушителями у пылающей машины уже через несколько секунд.

А вот и видео той самой аварии. Грожан столкнулся с Квятом и врезался в ограждение 😱



Пилот чудом успел выскочить из болида. Кошмар:https://t.co/4SboRkGqp7 pic.twitter.com/5SnPBXilqM — Матч ТВ (@MatchTV) November 29, 2020

We are so thankful that Romain Grosjean was able to walk away from this. We did not need a reminder of the bravery and brilliance of our drivers, marshals, and medical teams, nor of the advances in safety in our sport, but we truly got one today#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/z8OeTU5Nem — Formula 1 (@F1) November 29, 2020

Пресс-служба "Формулы-1" сообщает, что французский спортсмен отделался лёгкими ожогами. Медики пока воздерживаются от прогнозов относительно того, когда он вернётся за руль.

Позднее Грожан в Twitter опубликовал короткое видеообращение, в котором сказал, что с ним всё в порядке, а также поблагодарил за поддержку. Кроме того, гонщик отметил, что ещё несколько лет назад он был против системы защиты Halo, но если бы не она, то он, возможно, сейчас не смог бы ни с кем разговаривать.

An update from Romain himself. Pleased to see you’re in good spirits! We hope you make a speedy recovery 🙏 pic.twitter.com/njnjjH4GBi — Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 29, 2020

После аварии Грожана гонка была приостановлена примерно на 1 час 20 минут, но вскоре после рестарта произошла ещё одна авария: после контакта с тем же Квятом из борьбы выбыл Лэнс Стролл из "Рейсинг Пойнт". Его болид перевернулся, но гонщик не пострадал.

Авария Лэнса Стролла ФОТО: Reuters/ScanPix

Гран-при Бахрейна выиграл пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Второе место занял Макс Ферстаппен из "Ред Булл", а третьим стал его партнёр по команде Александер Албон. Даниил Квят занял 11-е место.