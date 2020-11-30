За сутки в Литве выявлено 1136 новых случаев Covid-19, 13 человек скончались

Литва

За минувшие сутки выздоровели 86 человек.

В целом с начала пандемии в Литве выявлено 61 325 заражений коронавирусом. Все еще больны 46 378 человек, 14 211 человек выздоровели.

От коронавируса в Литве скончались 505 человек, по иным причинам умер 231 зараженный.

За минувшие сутки взято 4405 проб на коронавирус, общее количество тестов с начала пандемии в Литве составляет 1,256 млн.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии добавилось 256 новых инфицированных коронавирусом, было проведено 3934 теста на Covid-19.