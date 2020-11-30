Пн, 30.11.2020
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Дана Хасана, представитель Lidl

Фраза из обращения Кариньша к латвийскому обществу стала мемом

Кришьянис Кариньш

ФОТО: LETA

Вечером в воскресенье, 29 ноября, в прямом эфире Латвийского телевидения премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV) призвал общественность соблюдать ограничения, введенные в связи с распространением Covid-19. Отрывок из обращения премьер-министра повеселил и воодушевил пользователей социальных сетей.

Кариньш начал свое выступление со слов: "Уважаемые жители Латвии. С марта мы сражаемся с совершенно невидимым противником - Covid-19. Мы давно слышим из разных источников, что ситуация сразу не улучшится. Друзья, нехорошо!".

Собственно фраза "Друзья, нехорошо!" стала особенно обсуждаема среди пользователей Twitter. Люди начали использовать эту фразу как в повседневных ситуациях, так и "обыграли" ее в различных вариациях, многие даже утверждали, что эти слова определенно могут претендовать на звание самого крылатого выражения года.

"Когда после очередного шота заходишь в туалет бара и понимаешь, что ты в хлам", - говорится в одном из твитов.

"Вой сирен можно заменить на "Друзья, нехорошо", - отмечает пользователь Twitter.

"Надеюсь, кто-нибудь сделает футболку с надписью "Друзья, нехорошо". Купил бы (конечно, по разумной цене)", - отметил другой пользователь.

"2020 в трех словах - "Друзья, нехорошо", - пишет пользователь соцсети.

Кариньш вошел в историю крылатых фраз политиков со словами "Друзья, нехорошо!" - шутят пользователи в Сети.

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