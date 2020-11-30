Фраза из обращения Кариньша к латвийскому обществу стала мемом

Кариньш начал свое выступление со слов: "Уважаемые жители Латвии. С марта мы сражаемся с совершенно невидимым противником - Covid-19. Мы давно слышим из разных источников, что ситуация сразу не улучшится. Друзья, нехорошо!".

Собственно фраза "Друзья, нехорошо!" стала особенно обсуждаема среди пользователей Twitter. Люди начали использовать эту фразу как в повседневных ситуациях, так и "обыграли" ее в различных вариациях, многие даже утверждали, что эти слова определенно могут претендовать на звание самого крылатого выражения года.

"Когда после очередного шота заходишь в туалет бара и понимаешь, что ты в хлам", - говорится в одном из твитов.

Kad pēc kārtējā šota aizej uz bāra tualeti un saproti, kādā hlamā esi pic.twitter.com/61iK0N9Gej — Zanda (@Mojito41) November 29, 2020

"Вой сирен можно заменить на "Друзья, нехорошо", - отмечает пользователь Twitter.

Sirēnu gaudošanu varētu nomainīt uz "Draugi, nav labi" — Kristaps Basovs (@Kristaps_Basovs) November 30, 2020

"Надеюсь, кто-нибудь сделает футболку с надписью "Друзья, нехорошо". Купил бы (конечно, по разумной цене)", - отметил другой пользователь.

Ceru, ka kāds uztaisīs krekliņus ar uzrakstu “Draugi, nav labi”. Es nopirktu(protams, par saprātīgu cenu) — Kristīne (@nunekasdaudz) November 29, 2020

"2020 в трех словах - "Друзья, нехорошо", - пишет пользователь соцсети.

2020.gads trīs vārdos - "Draugi, nav labi". — Ieva Zeiza (@ievazeiza) November 29, 2020

Кариньш вошел в историю крылатых фраз политиков со словами "Друзья, нехорошо!" - шутят пользователи в Сети.