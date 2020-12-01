За кем следить в UFC после ухода Хабиба?

В последние годы у смешанных единоборств (ММА) появилось много почитателей. Не последнюю роль в популяризации этого вида спорта сыграл Хабиб Нурмагомедов, за которым следили не только в России, но и в Латвии. После того как дагестанец объявил о завершении карьеры, возник вопрос - за кем теперь следить в UFC?
На самом деле выбор достаточно большой и каждый может найти бойца, которому симпатизировать. Но давайте сосредоточимся на тех, кто представляет постсоветское пространство. Здесь тоже есть из кого выбирать.
Ислам Махачёв (29 лет)
Об этом дагестанце уже достаточно давно говорят как о преемнике Хабиба Нурмагомедова. Махачёв близко дружит с Хабибом, также выступает в лёгком весе и является учеником Абдулманапа Нурмагомедова.
Махачёв пришёл в UFC в 2015 году и одержал победу уже в первом поединке. Затем, правда, дагестанец потерпел поражение, но оно так и осталось единственным в его карьере. Его баланс - 19 поединков, 18 побед и одно поражение.
15 ноября Махачёв должен был провести бой против бразильца Рафаэля дос Аньоса, но из-за травмы дагестанца бой пришлось перенести.
Пётр Ян (27 лет)
В июле этого года российский боец смешанных единоборств Пётр Ян одержал победу над бразильцем Жозе Альдо на турнире UFC 251 и завоевал пояс чемпиона организации в легчайшем весе. Эта победа позволила Яну стать вторым российским чемпионом в современной истории UFC.
За два года в UFC сибиряк провёл семь поединков, победив в каждом из них. Баланс Яна за всю карьеру - 16 поединков, 15 побед и одно поражение.
13 декабря 2020 года Ян должен был провести свою первую защитy титула против американца Алджамейна Стерлинга, но на днях стало известно, что поединок не состоится. Есть две версии - проблемы с визой у Яна или травма у него же. Датой нового поединка пока неофициально называют турнир UFC 258, который пройдёт 13 февраля 2021 года.
Забит Магомедшарипов (29 лет)
Магомедшарипов - главный российский претендент на следующий чемпионский пояс. Он появился в UFC осенью 2017-го. За это время Забит провёл шесть поединков, победив в каждом из них. Сейчас дагестанец занимает третье место в рейтинге полулёгкого дивизиона.
Ходят слухи, что следующий бой Забита станет последним перед титульной схваткой. Следующий поединок Забит проведёт с мексиканцем Яиром Родригесом, но вот когда это случится - не знает никто. Бой срывался уже пять раз.
Александр Волков (32 года)
Бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе по прозвищу Драго пришёл в UFC в 2016 году. Всё это время он упорно покоряет тяжёлую весовую категорию, но пока недотягивает до первых номеров чемпионской гонки.
Свой последний на сегодняшний день поединок Волков провёл в свой день рождения 24 октября, победив Уолта Харриса. Ожидается, что в следующий раз Волков выйдет в октагон 6 феврадя 2021-го, когда встретится с Алистаром Оверимом.
Роуз Намаюнас (28 лет)
Хрупкая и милая девушка родилась в семье выходцев из Литвы. Намаюнас появилась в UFC в 2015 году и уже два года спустя завоевала титул чемпиона UFC в женском минимальном весе, разобравшись с полькой Йоанной Енджейчик.
Первую защиту титула она провела успешно, но во время второй защиты ей пришлось сложить чемпионские полномочия - Роуз уступила бразильянке Джессике Андраде.
Бой-реванш против Андраде должен был состояться в апреле 2020 года, но Роуз снялась с турнира из-за смерти двух членов её семьи от коронавируса. В итоге данный бой состоялся 11 июля и Намаюнас смогла взять реванш раздельным судейским решением.
Хамзат Чимаев (26 лет)
Об этом шведском бойце чеченского происхождения громко заговорили после того, как он одержал две уверенные победы меньше чем за 14 дней. Стоит отметить, что соперники Чимаева за два поединка смогли нанести всего два удара на двоих. 19 сентября 2020 года Хамзат провёл третий бой в UFC и снова добился победы, отправив в нокаут Джеральда Мершарта уже на 17-й секунде поединка.
За всю карьеру Чимаев не потерпел ни одного поражения, победив нокаутом во всех своих девяти поединках. Хамзат выступает в средней и полусредней весовых категориях.
30 ноября шведское издание Kimura.se сообщило, что Чимаев заразился коронавирусом. Несмотря на это, в команде бойца рассказали, что это не помешает ему сразиться с Леоном Эдвардсом 19 декабря. Бой Чимаев - Эдвардс возглавит турнир UFC Вегас 17, который станет последним в 2020 году.
Яна Куницкая (31 год)
Уроженка Мурманска дебютировала в UFC в 2018 году, проиграв нокаутом в первом раунде. После этого Куницкая начала чередовать победы с поражениями. В своём последнем поединке, который состоялся 8 августа, она единогласным решением судей победила представительницу Литвы Юлию Столяренко.
Таким образом, Куницкая одержала 13-ю победу в смешанных единоборствах. Также на её счету 5 поражений.
В октябре 2020 года россиянка, выступающая в легчайшем весе организации UFC, в своём Instagram сообщила о заключении нового контракта с промоушеном. А ещё месяц спустя Куницкая объявила о помолвке с бойцом ММА бразильцем Тиаго Сантосом.