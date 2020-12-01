За кем следить в UFC после ухода Хабиба?

На самом деле выбор достаточно большой и каждый может найти бойца, которому симпатизировать. Но давайте сосредоточимся на тех, кто представляет постсоветское пространство. Здесь тоже есть из кого выбирать.

Ислам Махачёв (29 лет)

Об этом дагестанце уже достаточно давно говорят как о преемнике Хабиба Нурмагомедова. Махачёв близко дружит с Хабибом, также выступает в лёгком весе и является учеником Абдулманапа Нурмагомедова.

Махачёв пришёл в UFC в 2015 году и одержал победу уже в первом поединке. Затем, правда, дагестанец потерпел поражение, но оно так и осталось единственным в его карьере. Его баланс - 19 поединков, 18 побед и одно поражение.

15 ноября Махачёв должен был провести бой против бразильца Рафаэля дос Аньоса, но из-за травмы дагестанца бой пришлось перенести.

Пётр Ян (27 лет)

В июле этого года российский боец смешанных единоборств Пётр Ян одержал победу над бразильцем Жозе Альдо на турнире UFC 251 и завоевал пояс чемпиона организации в легчайшем весе. Эта победа позволила Яну стать вторым российским чемпионом в современной истории UFC.

За два года в UFC сибиряк провёл семь поединков, победив в каждом из них. Баланс Яна за всю карьеру - 16 поединков, 15 побед и одно поражение.

13 декабря 2020 года Ян должен был провести свою первую защитy титула против американца Алджамейна Стерлинга, но на днях стало известно, что поединок не состоится. Есть две версии - проблемы с визой у Яна или травма у него же. Датой нового поединка пока неофициально называют турнир UFC 258, который пройдёт 13 февраля 2021 года.

Забит Магомедшарипов (29 лет)

Магомедшарипов - главный российский претендент на следующий чемпионский пояс. Он появился в UFC осенью 2017-го. За это время Забит провёл шесть поединков, победив в каждом из них. Сейчас дагестанец занимает третье место в рейтинге полулёгкого дивизиона.

Ходят слухи, что следующий бой Забита станет последним перед титульной схваткой. Следующий поединок Забит проведёт с мексиканцем Яиром Родригесом, но вот когда это случится - не знает никто. Бой срывался уже пять раз.

Александр Волков (32 года)

Бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе по прозвищу Драго пришёл в UFC в 2016 году. Всё это время он упорно покоряет тяжёлую весовую категорию, но пока недотягивает до первых номеров чемпионской гонки.