Министр экономики предлагает разрешить работать всем магазинам в торговых центрах в выходные дни

Министр считает, что таким образом будет более эффективно обеспечено разделение потоков посетителей и соблюдение норм дистанцирования, при этом не пострадают и торговые предприятия.

В Минэкономики упомянули исследование декана экономического факультета Латвийского университета Гундара Берзиньша, в котором отмечается, что даже небольшой рост или уменьшение активности в торговых центрах влияет на распространение Covid-19 и в результате высокой мобильности инфекция распространяется из экономических центров в регионы Латвии.

Также констатировано, что ограничения на торговлю по выходным привели к противоположному эффекту - покупатели усиленно концентрировались в магазинах за пределами торговых центров.