Министр экономики предлагает разрешить работать всем магазинам в торговых центрах в выходные дни

Министр экономики Янис Витенбергс предлагает пересмотреть меры эпидемиологической безопасности и разрешить работать всем магазинам в торговых центрах в выходные дни, при этом уменьшив максимально допустимое количество посетителей на площади торгового центра.
Министр считает, что таким образом будет более эффективно обеспечено разделение потоков посетителей и соблюдение норм дистанцирования, при этом не пострадают и торговые предприятия.
В Минэкономики упомянули исследование декана экономического факультета Латвийского университета Гундара Берзиньша, в котором отмечается, что даже небольшой рост или уменьшение активности в торговых центрах влияет на распространение Covid-19 и в результате высокой мобильности инфекция распространяется из экономических центров в регионы Латвии.
Также констатировано, что ограничения на торговлю по выходным привели к противоположному эффекту - покупатели усиленно концентрировались в магазинах за пределами торговых центров.
В министерстве также отметили, что предложение обсуждалось с торговцами, которые готовы контролировать потоки людей в магазинах.