Личного врача Марадоны обвинили в его непредумышленном убийстве

Прокуратура Аргентины проверяет версию, что его смерть могла стать результатом халатности медика. Луке подозревается в непредумышленном убийстве, неоказании помощи, а также оставлении больного без присмотра.

Сообщается, что расследование началось после показаний дочерей Марадоны, которые усомнились в действиях и квалификации Луке.

Полиция провела обыски в доме и рабочем кабинете врача, а также изъяла сотовые телефоны, компьютеры и медицинскую документацию, в том числе историю болезни Марадоны. Сам медик заявил, что не причастен к смерти легендарного футболиста.

"Мы сделали всё, что могли", - сообщил он журналистам, подчеркнув, что готов сотрудничать со следствием. "Я не считаю, что кто-либо виноват в этом", - добавил врач.

По словам врача, медицинские работники, которые находились в доме Марадоны, занимались его лечением от алкогольной зависимости и в их задачи входило слежение за тем, чтобы он принимал таблетки и не употреблял алкоголь, а не предотвращение сердечного приступа.

Во время пресс-конференции Луке расплакался, сказал, что любил Марадону и заботился о нём. Также специалист отметил, что Марадоне нужно было пройти реабилитацию в клинике, но тот "не хотел этого".