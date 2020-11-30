Борьба с Covid-19: что предлагает правительство?

Текущий курс по сдерживанию Covid-19 недостаточно эффективный, поэтому после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем (JV) и спикером Сейма Инарой Мурниеце (NA) необходимы новые и конкретные действия, подчеркнул президент Эгилс Левитс.

Он отметил, что Covid-19 - это вызов для нашего поколения, поэтому нам нужно смотреть в лицо реальности и бороться с ней. Левитс отметил, что количество людей в физическом контакте, на какое-то время будет меньше, но поддержка должна быть немедленной и охватывать более широкий круг получателей.

Президент заявил, что от завтрашнего заседания Кабинета министров ожидает единства правительства в этом вопросе, потому что, по мнению президента, сейчас не время экспериментировать и играть с жизнями, здоровьем и экономикой людей. Он также ожидает, что правительство будет четко общаться на языке, понятном людям, чтобы каждый гражданин знал, что делать, а чего делать не стоит.

Предлагают продлить каникулы для школьников

Премьер-министр Кришьянис Кариньш предложит продлить зимние каникулы учеников на две недели, чтобы дать школам возможность подготовиться к безопасным условиям в процессе частично очного обучения.

После встречи с президентом Латвии Эгилом Левитсом и спикером Сейма Инарой Мурниеце (NA) Кариньш подчеркнул, что в обществе много людей, которые могут не понимать, чего ждут от школы, а чего нет. Он сослался на дискуссию с Всемирной организацией здравоохранения, подчеркнув, что страны, которые ввели четкие ограничения с сентября, находятся в гораздо лучшем положении.

"Отчасти это наши требования - сокращение классов, расстояние между учениками, вентиляция комнат и частое ношение масок для учеников и учителей. Комбинация этих факторов доказала свою эффективность", - сказал политик.

Кариньш предложит начать зимние каникулы учеников на следующей или на две недели раньше, одновременно продлив учебный год летом на соответствующий период.

Предлагается делать тесты для бессимптомных больных

Согласно заявлению премьер-министра Кришьяниса Кариньша (JV) после встречи с президентом Эгилсом Левитсом и спикером Сейма Инарой Мурниеце (NA), чтобы уменьшить распространение Covid-19, можно обследовать людей, у которых нет симптомов заболевания.

Кариньш подчеркнул, что для борьбы с болезнью необходимо значительно увеличить возможности тестирования.

Он сказал, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, "большой двигатель" распространения болезни - это большое количество неизвестных бессимптомных пациентов - это люди, которые чувствуют себя здоровыми, но они могут распространять болезнь.

"Чтобы выявить их, нужно провести как можно более широкое тестирование в обществе. Нам необходимо изменить и расширить наш подход", - подчеркнул глава правительства.

Мурниеце: существующие ограничения не снижают распространение Covid-19

Введенные до сих пор ограничения не снижают распространение и ситуацию Covid-19 в целом, считает спикер Сейма Инара Мурниеце (NA).

После встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем (JV) и президентом Эгилом Левитсом она подчеркнула, что поддерживает предложение премьер-министра о более строгих ограничениях, поскольку существующие меры не улучшают ситуацию.

Она также подчеркнула, что в то же время нужна система, чтобы люди, которые не могли получать свой текущий доход из-за кризиса, могли получать пособия. "Ограничения должны идти рука об руку с мерами поддержки", - сказала спикер Сейма.

"Я понимаю, что люди устали, но нам нужна солидарность, чтобы мы могли вернуться к нормальной жизни как можно скорее", - сказала она.

Спикер Сейма отметила, что во время Адвента церкви должны оставаться открытыми, но с различными ограничениями.

Правительству она заявила, что оно должно работать солидарно, поскольку "совершенно очевидно, что необходимы новые ограничения".

Уже сообщалось, что в связи с распространением Covid-19 с 6 ноября в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации, что привело к ряду ограничений, в том числе на массовые мероприятия и собрания. Во многих общественных местах также есть требование использовать маски для лица. Основными органами, контролирующими соблюдение этих ограничений, являются Государственная полиция и муниципальная полиция.

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