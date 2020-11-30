ВВП Латвии уменьшился на 4,3%

В третьем квартале 2020 года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года ВВП Латвии, согласно сезонным и календарно нескорректированным, а также скорректированным данным, снизился на 2,6%.

В третьем квартале текущего года по сравнению со вторым кварталом ВВП в сравнительных ценах по сезонно и календарно скорректированным данным увеличился на 7,1%.

В третьем квартале 2020 года ВВП Латвии в фактических ценах составил 7,801 млрд евро.

В ЦСУ отметили, что в третьем квартале 2020 года по сравнению с третьим кварталом 2019 года одной из самых успешных отраслей были сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, прирост которой составил 6,3%. В сельском хозяйстве выпуск продукции увеличился на 5,5%, в том числе в производства сельскохозяйственных культур - на 7,9%, а в животноводстве был спад на 0,9%. В лесном хозяйстве рост составил 5,9%, в рыболовстве - 2,1%.

Добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности увеличилась на 0,1%, в том числе в 11 из 22 отраслей был рост. Наиболее значительный рост наблюдался в производстве компьютеров, электронного и оптического оборудования - на 16,1%, а также в производстве древесины и изделий из дерева - на 8,2%. Производство продуктов питания увеличилось на 0,2%. В то же время объемы снизились в производстве неметаллических минеральных продуктов - на 4%, готовых металлических изделий - на 4,8%.

Снижение в остальной промышленности на 5,8% было обусловлено уменьшением объемов производства и снабжения электроэнергией - на 14,7%, а также значительным сокращением поставок природного газа. В добывающей промышленности и разработке карьеров был прирост на 11,8%.

Объемы строительства в третьем квартале выросли на 1,9%.

Объемы оптовой, розничной торговли и ремонта автомобилей и мотоциклов снизились на 7,5%. По сравнению с третьим кварталом прошлого года розничная торговля выросла на 4,3%, в том числе торговля продуктами питания - на 3,8%, непродовольственными товарами - на 4,6%.

В оптовой торговле рост составил 1,7%, в торговле информационно-коммуникационным оборудованием - 37,8%, бытовыми товарами - 10,4%.

На снижение добавленной стоимости в транспортном и складском секторах на 14,7% повлияло уменьшение объема услуг в сфере пассажирского транспорта на 57,6%, складской деятельности - на 4,7%, почтовой и курьерской деятельности - на 1,1% и грузовых перевозок - на 0,8%.

В гостиничной индустрии и общественном питании снижение составило 28,6%, в том числе в размещении туристов - на 44,5%, в общественном питании - на 22,6%.