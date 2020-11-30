Пн, 30.11.2020
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Видео ⟩ В России чиновник на морозе выкинул шапку при виде Путина. Президент поступок не оценил

ФОТО: скриншот видео

Мэр города Усолье-Сибирское в Иркутской области Максим Торопкин не просто снял, а выкинул свою шапку во время телемоста с президентом России Владимиром Путиным, пишет "Медуза".

Видеосовещание состоялось на улице при 20-градусном морозе. Кроме Торопкина на встрече были вице-премьер Виктория Абрамченко, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

При виде российского лидера политики синхронно сняли капюшоны и шапки. В свою очередь, Торопкин свою шапку выбросил. Путин не оценил поступок мэра:

"Зря вы там шапки снимаете. Шапки-то наденьте. Выбросил еще! Наденьте шапки. Холодно, уши замерзнут. Серьезно, оденьтесь. Ну что вы, заболеете еще, не хватало".

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Но Абрамченко не стала надевать капюшон, а остальные чиновники проявили солидарность.

По окончании совещания Торопкин пояснил, зачем выкинул шапку:

"Первое лицо государства, прямой эфир. Да, было на самом деле холодно. Но, в принципе, полчаса потерпеть можно. Мы же сибиряки".

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Видео встречи с Путиным было показано в программе "Москва. Кремль. Путин". Автор программы Павел Зарубин считает, что все дело в морозоустойчивости президента, который при любой погоде ходит без шапки, потому и чиновники без них обошлись. 

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