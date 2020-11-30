Видео ⟩ В России чиновник на морозе выкинул шапку при виде Путина. Президент поступок не оценил

Видеосовещание состоялось на улице при 20-градусном морозе. Кроме Торопкина на встрече были вице-премьер Виктория Абрамченко, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

При виде российского лидера политики синхронно сняли капюшоны и шапки. В свою очередь, Торопкин свою шапку выбросил. Путин не оценил поступок мэра:

"Зря вы там шапки снимаете. Шапки-то наденьте. Выбросил еще! Наденьте шапки. Холодно, уши замерзнут. Серьезно, оденьтесь. Ну что вы, заболеете еще, не хватало". 1

Но Абрамченко не стала надевать капюшон, а остальные чиновники проявили солидарность.

По окончании совещания Торопкин пояснил, зачем выкинул шапку:

"Первое лицо государства, прямой эфир. Да, было на самом деле холодно. Но, в принципе, полчаса потерпеть можно. Мы же сибиряки". 1