Легенда сборной Сенегала Папа Буба Диоп умер в возрасте 42 лет

По сообщениям СМИ у футболиста была болезнь Шарко-Мари-Тута, которая поражает периферическую нервную систему.

Папа Буба Диоп многим поклонникам стал известен в 2002 году, когда забил победный гол в ворота сборной Франции на чемпионате мира. Этот гол отправил команду Франции домой, а Сенегал добрался до 1/4 финала чемпионата, что стало лучшим результатом в истории сборной.

Всего за сборную Сенегала Диоп провёл 63 матча, забил 11 голов. Что касается клубной карьеры, то футболист начал в 1996 году в швейцарском "Нёвшатель Ксамакс", затем выступал за "Грассхоппер", после чего перешёл во французский "Ланс".