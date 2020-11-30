Легенда сборной Сенегала Папа Буба Диоп умер в возрасте 42 лет

Бывший полузащитник сборной Сенегала Папа Буба Диоп скончался в возрасте 42 лет. Футболист страдал от продолжительной болезни, сообщает Mirror.
По сообщениям СМИ у футболиста была болезнь Шарко-Мари-Тута, которая поражает периферическую нервную систему.
Папа Буба Диоп многим поклонникам стал известен в 2002 году, когда забил победный гол в ворота сборной Франции на чемпионате мира. Этот гол отправил команду Франции домой, а Сенегал добрался до 1/4 финала чемпионата, что стало лучшим результатом в истории сборной.
Всего за сборную Сенегала Диоп провёл 63 матча, забил 11 голов. Что касается клубной карьеры, то футболист начал в 1996 году в швейцарском "Нёвшатель Ксамакс", затем выступал за "Грассхоппер", после чего перешёл во французский "Ланс".
Впоследствии Диоп играл в составе английских "Фулхэма", "Портсмута" и "Вест Хэма", а также греческого АЕКа. Последним клубом Диопа стал "Бирмингем Сити". Он завершил карьеру в 2013 году.