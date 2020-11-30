Пн, 30.11.2020
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Дана Хасана, представитель Lidl

Прибавки в 300 евро не будет. Сейм принял решение не увеличивать зарплату Левитса

Эгил Левитс

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Выполняя просьбу президента Эгила Левитса, большинство депутатов Сейма приняли решение в законопроекте о рамках среднесрочного бюджета на 2021, 2022 и 2023 годы не повышать зарплату президента.

Возможно, аналогичное предложение Сейму предстоит рассмотреть и при обсуждении законопроекта госбюджета на 2021 год.

Ранее руководство канцелярии президента направило председателю бюджетно-финансовой комиссии Сейма Мартиньшу Бондарсу письмо с призывом в свете нынешней ситуации с распространением Covid-19 не применять ежегодную индексацию к зарплате президента в 2021 году.

В соответствии с решением Сейма месячная зарплата президента не будет увеличена на 300 евро, как планировалось ранее.

Кроме того, было принято решение, что не будут увеличены представительские расходы канцелярии президента, премьер-министра и министров.

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