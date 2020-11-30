Прибавки в 300 евро не будет. Сейм принял решение не увеличивать зарплату Левитса

Возможно, аналогичное предложение Сейму предстоит рассмотреть и при обсуждении законопроекта госбюджета на 2021 год.

Ранее руководство канцелярии президента направило председателю бюджетно-финансовой комиссии Сейма Мартиньшу Бондарсу письмо с призывом в свете нынешней ситуации с распространением Covid-19 не применять ежегодную индексацию к зарплате президента в 2021 году.

В соответствии с решением Сейма месячная зарплата президента не будет увеличена на 300 евро, как планировалось ранее.