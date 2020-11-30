Фото ⟩ Деньги, боеприпасы и схемы на стенах: СГД пресекла деятельность преступной группировки

В ходе обысков были обнаружены и изъяты не только наличные деньги, компьютеры и бухгалтерские документы, но и боеприпасы, гранаты и более 80 мобильных телефонов.

Согласно выводам специалистов СГД, в период с января 2018 по август 2020 года преступная группировка реализовывала схему налогового мошенничества, причем в различных сферах.

​В ходе серии расследований и оперативных мероприятий было установлено, что участвующие в схеме компании уклонялись от уплаты налогов, что привело к убыткам в госбюджете в размере более 760 000 евро.

"Клиенты" схемы (компании) предъявляли и включали в свои бухгалтерские документы несуществующие транзакции с подставными компаниями. 1

В рамках возбужденного уголовного дела сотрудники Управления налоговой и таможенной полиции СГД провели процессуальные действия в Риге, Саласпилсе и Бабитском крае, в том числе 19 обысков по месту жительства, в офисах и автомобилях лиц, проходящих по уголовному процессу. В ходе обысков были обнаружены и изъяты доказательства, имеющие значение для уголовного производства, в том числе наличные в размере 19 200 евро, более 80 мобильных телефонов, компьютеры, бухгалтерские документы, более 100 печатей, боеприпасы, гранаты и 27 сигаретных блоков без акцизных марок.

В главном офисе на стенах были изображены схемы сделок, запланированных и реализованных преступной группировкой. 1

ФОТО: СГД

В качестве подозреваемых в совершении этих преступлений проходят шесть человек, троим из них назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, один арестован.

В связи с деятельностью организованной преступной группировки в Управлении налоговой и таможенной полиции СГД возбуждено уголовное дело по признакам уголовных преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 218 Уголовного закона.

ФОТО: СГД

В интересах следствия в настоящее время никакой дополнительной информации не предоставляется.