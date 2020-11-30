На прошлой неделе число случаев Covid-19 выросло на 50%. В больницах все больше 30-летних пациентов

Если двумя неделями ранее наблюдалась тенденция к стабилизации распространения заболевания, то на прошлой неделе снова произошло резкое увеличение количества выявленных случаев Covid-19, отмечает SPKC.

Ежедневно в Латвии регистрировалось в среднем 550 случаев Covid-19, что на 190 случаев больше, чем на предыдущей неделе.

Эпидемиологическое расследование случаев Covid-19 сократило количество отслеживаемых случаев с известной связью с другим случаем или вспышкой Covid-19 до 47%.

Из тех случаев Covid-19, что удалось отследить, большинство, или 35%, заразились в семье, от членов семьи или людей, с которыми проживают. 8

Пятая часть, или 20%, заражаются на работе, а чуть менее 12% положительных случаев - в медицинских учреждениях, и большинство составляет медперсонал.

На прошлой неделе вспышки Covid-19 значительно затронули центры социальной помощи, где заразились как клиенты, так и сотрудники. Несколько снизилась доля инфицированных на рабочих местах и ​​в учебных заведениях.

Данные SPKC показывают, что по крайней мере у каждого десятого лабораторно протестированного человека с симптомами респираторного заболевания подтверждена инфекция Covid-19, поэтому центр повторяет,

что не следует идти на работу с какими-либо симптомами респираторного заболевания. 8

Как подчеркивает SPKC, пациенты должны уделять особое внимание гигиене полости рта, носа и рук и не должны ходить на работу и в общественные места даже при малейших симптомах респираторного заболевания.

На прошлой неделе также значительно выросла доля положительных тестов на Covid-19 - с 6,8% до 8,4%, и этот процент еще выше для тех людей, которые были обследованы в связи с острым респираторным инфекционным заболеванием.

Число госпитализаций растет

Число госпитализированных пациентов с Covid-19 по сравнению с предыдущей неделей увеличилось на 32%, в среднем это были 62 пациента в день, что на 15 пациентов в день больше, чем неделей ранее.

Данные Национальной службы здравоохранения (NVD) за период до воскресенья показывают рост числа госпитализаций среди 30-летних. 8

Количество таких пациентов увеличилось с 19 до 29. Семь пациентов в возрасте от 40 до 49 лет находятся на лечении в больницах в тяжелом состоянии.

По мере увеличения числа диагностированных случаев Covid-19 увеличилась и нагрузка на эпидемиологов. Общение с больными людьми и контактными лицами может занять сутки или двое, а в некоторых случаях и дольше.

Поэтому SPKC призывает тех, кто получил положительные результаты тестов, действовать ответственно и немедленно информировать потенциальных контактных лиц, чтобы люди как можно скорее предприняли соответствующие действия и соблюдали меры безопасности, установленные для контактных лиц.

Центр напоминает, что в настоящее время о статусе контактного лица также сообщают работодатели и семейные врачи, которые получают информацию о положительном пациенте на портале e-veselība.