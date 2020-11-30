Гол Индрашиса не помог "Динамо" в матче против "Витязя"

Матч завершился победой хозяев со счётом 4:1 (0:0, 3:1, 1:0). Это поражение стало для динамовцев третьим подряд.

В первом периоде команды так и не сумели открыть счёт. Первый гол состоялся на 6-й минуте второго периода после точного броска Микса Индрашиса, который вывел "Динамо" вперёд.

Радость рижан длилась недолго - ещё до перерыва хоккеисты "Витязя" трижды забросили шайбу в ворота "Динамо". Авторами голов стали Юрий Паутов и Данила Моисеев, который оформил дубль. Окончательный счёт за 30 секунд до финальной сирены установил Паутов, который также оформил дубль.

В этом сезоне "Витязь" и "Динамо" встречались уже трижды. В сентябре в Риге сильнее оказались динамовцы (4:3), а в октябре у себя дома "Витязь" добился разгромной победы со счётом 6:1. Ещё одна победа была присуждена "Витязю" без борьбы - рижанам присудили техническое поражение.

В данный момент "Динамо" с 12 очками в 29 матчах занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. В активе "Витязя" 32 очка в 31 матче и восьмое место на "Западе".