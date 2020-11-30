Covid-19 ⟩ Умерших в больницах в России в два раза больше, чем говорит официальная статистика

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Умерших в коронавирусных больницах в России в два раза больше, чем говорит официальная статистика. В некоторых регионах цифры занижают в десятки раз.

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Умерших в коронавирусных больницах в России в два раза больше, чем говорит официальная статистика

Власти России официально занижают смертность от коронавируса. К такому выводу пришли журналисты изданий "Медуза" и "Медиазона". Они ознакомились с данными Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Минздрава и сравнили их с данными на сайте стопкоронавирус.рф. Оказалось, что число смертей занижено вдвое.

Например, в ноябре, когда власти сообщали о 400-500 смертях в день, в коронавирусных больницах на самом деле умирали по 800-900 человек в сутки. Важно подчеркнуть, что в статистику попадали только те больные, которые лежали в специальных клиниках, предназначенных для пациентов с Covid-19. Пик смертности, как отмечает "Медиазона", пришелся на 17 ноября – тогда в российских больницах за сутки умерли 932 человека, а Роспотребнадзор отчитался о 456 смертях.

У журналистов оказались данные за период с 31 марта по 22 ноября. В это время реальное число умерших составляло почти 75 тысяч (74 866) человек. Однако на сайте стопкоронавирус.рф сообщают лишь о 36 516. Из более чем 80 регионов страны только 31 публикует достоверные данные, 19 – занижают свои цифры, а 29 – публикуют в доступных базах цифры, которые вообще никак не связаны с данными оперативных штабов, выяснили журналисты. В Чечне, например, занижают публикуемые данные о смертности в десятки раз.

О том, как удалось получить эти данные и стоит ли верить цифрам, Настоящему Времени рассказал корреспондент "Медиазоны" Давид Френкель.

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Видео: ГЛАВНОЕ | 30.11.2020