СГД начинает прием заявок на получение пособий за простой и зарплатных субсидий

СГД напоминает, что в целях помощи экономически активным жителям в период действия установленных из-за распространения Covid-19 ограничений Кабинет министров утвердил правила, предусматривающее меры поддержки для компенсации доходов наемных работников, а также самозанятых лиц и плательщиков патентной платы. Выплату этих средств обеспечит СГД, и заявки на получение поддержки в системе электронного декларирования (EDS) можно подавать с сегодняшнего дня.

За период с первого дня чрезвычайного положения, 9 ноября, по 9 января 2021 года предпринимателям будут доступны пособия для находящихся в простое работников, а также зарплатные субсидии для работников, которые из-за введенных в стране ограничений работают неполный рабочий день. Самозанятым лицам и плательщикам патентной платы будут доступны пособия по простою.

За сотрудников предприятий заявления на получение как пособия по простою, так и зарплатных субсидий должен подавать работодатель, однако деньги на свой счет получает сам работник.