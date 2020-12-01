Местами по стране из-за снега и гололеда осложнено движение

Осложнено движение на главных автодорогах стран на участке Видземского шоссе от Алуксне до поворота на Вецлайцене, на участке Валмиерского шоссе от Браславского моста до Стренчи, на участке Даугавпилсского шоссе от Скривери до Ницгале и на участке Резекненского шоссе от Екабпилса до Варакляны.