Местами по стране из-за снега и гололеда осложнено движение

Утром во вторник снег и обледенение местами в Видземе и Латгале осложняют движение по главным и региональным автодорогам, сообщает агентство LETA.
Заснеженные участки чистят и обрабатывают противоскользящими материалами. Чтобы улучшить условия движения, к работе по содержанию дорог привлечены 87 единиц зимней служебной техники Latvijas autoceļu uzturētājs.
Осложнено движение на главных автодорогах стран на участке Видземского шоссе от Алуксне до поворота на Вецлайцене, на участке Валмиерского шоссе от Браславского моста до Стренчи, на участке Даугавпилсского шоссе от Скривери до Ницгале и на участке Резекненского шоссе от Екабпилса до Варакляны.
На региональных дорогах езда осложнена в округе Риги, Айзкраукле, Алуксне, Балви, Цесиса, Гулбене, Екабпилса, Лимбажи, Мадоны, Прейли, Резекне, Валки и Валмиеры.
Водителей призывают быть особенно осторожными, держать большую дистанцию до едущего впереди транспорта, не совершать резких маневров, а также выбирать скорость, соответствующую погодным условиям и состоянию асфальтного покрытия.