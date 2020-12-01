Профессор: ограничения Covid-19 дали бы лучшие результаты, если бы их соблюдали и контролировали

"С точки зрения общественного здоровья, более строгие ограничения определенно дадут лучшие результаты, однако с условиям, что ограничения эти будут соблюдаться и контролироваться", - отметил Бригис.

Эксперт указал, что уравновешивание ограничений с экономическими интересами и возможностями, а также согласие большинства общества, больше оцениваются с точки зрения политических решений, поэтому находится в компетенции политиков.

Напомним, сегодня состоится совместное заседание Кабинета министров и совета по кризисному управлению, на котором будет принято решение о продлении чрезвычайного положения и введении дополнительных ограничений в связи с Covid-19.

Кабинет министров и совет по кризисному управлению рассмотрят предлагаемый премьер-министром Кришьянисом Кариньшем план дополнительных ограничений.

Объявленное из-за пандемии Covid-19 чрезвычайное положение может быть продлено до 11 января.

Премьер предлагает уже на следующей неделе или на две недели раньше обычного начать зимние каникулы для учеников 1-4-х классов, продлив учебный год летом.

Кроме того, чтобы уменьшить заболеваемость Covid-19, планируется тестировать людей без симптомов заболевания. Премьер подчеркивает, что для ограничения распространения заболевания нужно увеличить объемы тестирования.

Он отметил, что, по мнению Всемирной организации здравоохранения, распространению вируса в большей мере способствуют бессимптомные, невыявленные больные, которые заражают других. "Нужно изменить и расширить наш подход", - заявил премьер.

Также Кариньш предлагает ввести требование о ношении масок во всех помещениях, кроме дома, и вернуться к принципу "два человека, два метра", который практиковался весной. Этот принцип предусматривает, что люди, не являющиеся членами одного домохозяйства, смогут собираться только по двое, соблюдая при этом дистанцию два метра.

Премьер подчеркнул, что в обществе царит большое недовольство и непонимание того, почему парикмахерам разрешено работать во время чрезвычайного положения, а мастерам маникюра - нет. "Многие не могут понять, в чем разница, поэтому я призываю двигаться в сторону одного регулирования - или обе сферы работают со строгими ограничениями, или обе закрыты", - сказал премьер, добавив, что он сам выступает за разрешение работы представителей обеих вышеупомянутых профессий.

Кариньш также призывает разрешить неясность, связанную с работой торговых точек, поскольку в настоящее время ограничения связаны с площадью торговых помещений. "Сейчас это 10 000 квадратных метров, и можно подумать, что в маленьком магазине безопаснее. Но опасность заключается в том, что люди концентрируются внутри помещений", - пояснил политик. Поэтому он призывает отказаться от регулирования, основанного на площади торговых точек, установив ограничение на количество людей, которые могут одновременно находиться в месте торговли.

Будет рассмотрено предложение о том, чтобы по выходным дням разрешить работу только магазинов, торгующих продовольствием и товарами первой необходимости, вне зависимости от размера торговой точки.

Изменения могут быть также внесены в порядок пересечения границы.

В связи с расширением ограничений сегодня правительство примет решение и о расширении поддержки затронутых кризисом предприятий и работников. Предполагается, что будут отменены отраслевые ограничения в рамках программы субсидирования оборотных средств. Следовательно, субсидии будут доступны всем предприятиям, чей оборот в ноябре или декабре снизится как минимум на 20% по сравнению с общим средним оборотом в августе, сентябре и октябре.

Кроме того, принимая во внимание рекомендации ряда отраслей, предлагается снизить квалификационный критерий для получения пособий за простой с 50-процентного падения оборота до 20-процентного.