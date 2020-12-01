Скудра: "Мы показали очень и очень достойный хоккей"

Напомним, "Динамо" провело матч на выезде и потерпело поражение со счётом 4:1 (0:0, 3:1, 1:0). Это поражение стало для динамовцев третьим подряд.

"Мы провели очередной хороший матч, но буквально за пять минут его проиграли во втором периоде. "Витязь" бросил семь раз - три гола. Всё дело решили мелочи: два удаления в зоне атаки. Получили абсолютно ненужные голы, лёгкие…", - сказал Скудра.

"У нас один человек сегодня мог забивать четырежды, и решиать исход матча. Сейчас у нас почти все в строю, и если брать последние девять матчей, то во всех, за исключением одного, мы показали очень и очень достойный хоккей. Ребят упрекнуть ни в чём не могу", - цитирует Скудру пресс-служба КХЛ.

Также Скудра в беседе с журналистами заявил, что никаких пополнений в составе больше не будет и те, кто играл против "Витязя", те и будут играть дальше. "Мы сейчас ещё будем анализировать состав, будем с кем-то расставаться с финансовой точки зрения", - сказал Скудра журналистам.

В данный момент "Динамо" с 12 очками в 29 матчах занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ.