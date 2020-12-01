На Южном мосту в Риге снижена максимальная скорость движения

Для того, чтобы повысить безопасность движения в зимний сезон, со вторника, 1 декабря, в Риге на эстакадах Южного моста максимально разрешенная скорость движения снижена с 70 до 50 километров в час, сообщает агентство LETA.
Скорость снижена на участке от съезда на улицу Маскавас до улицы Лубанас и на противоположной стороне поста, с улицы Лубанас до съезда на улицу Пиедруяс.
Съезд с улицы Лубанас - эстакада третьего уровня, самая высокая из всех, где ветер дует сильнее, поэтому и действие противоскользящих материалов не столь высоко.
Предприятия по содержанию улиц и мостов в Риге дежурят круглосуточно, чтобы во время осадков и после образования обледенения незамедлительно произвести обработку магистральных улиц и съездов с моста противоскользящими материалами.
Ограничение скорости будет сохранено до весны будущего года.