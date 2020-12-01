На Южном мосту в Риге снижена максимальная скорость движения

Скорость снижена на участке от съезда на улицу Маскавас до улицы Лубанас и на противоположной стороне поста, с улицы Лубанас до съезда на улицу Пиедруяс.

Съезд с улицы Лубанас - эстакада третьего уровня, самая высокая из всех, где ветер дует сильнее, поэтому и действие противоскользящих материалов не столь высоко.

Предприятия по содержанию улиц и мостов в Риге дежурят круглосуточно, чтобы во время осадков и после образования обледенения незамедлительно произвести обработку магистральных улиц и съездов с моста противоскользящими материалами.