Вт, 1.12.2020
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На Южном мосту в Риге снижена максимальная скорость движения

Dienvidu tilts.

ФОТО: LETA

Для того, чтобы повысить безопасность движения в зимний сезон, со вторника, 1 декабря, в Риге на эстакадах Южного моста максимально разрешенная скорость движения снижена с 70 до 50 километров в час, сообщает агентство LETA.

Скорость снижена на участке от съезда на улицу Маскавас до улицы Лубанас и на противоположной стороне поста, с улицы Лубанас до съезда на улицу Пиедруяс.

Съезд с улицы Лубанас - эстакада третьего уровня, самая высокая из всех, где ветер дует сильнее, поэтому и действие противоскользящих материалов не столь высоко.

Предприятия по содержанию улиц и мостов в Риге дежурят круглосуточно, чтобы во время осадков и после образования обледенения незамедлительно произвести обработку магистральных улиц и съездов с моста противоскользящими материалами.

Ограничение скорости будет сохранено до весны будущего года.

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