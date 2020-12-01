Видео ⟩ Мелания Трамп в последний раз украсила Белый дом к Рождеству. Обошлось без кровавых елей

По традиции за украшение резиденции американских президентов отвечает первая леди. В этом году Мелания Трамп в последний раз украшала Белый дом. Вышло, к слову, неплохо! Снимки и видео она опубликовала у себя в Twitter.
“America the Beautiful” #Christmas at the @WhiteHouse pic.twitter.com/2kCBET7EcL— Melania Trump (@FLOTUS) November 30, 2020
В этом году декор вышел более сдержанным: Мелания использовала обычные зеленые деревья, украсив красными и золотыми украшениями.
Темой праздника этого года стала фраза America the beautiful, вдохновленная коллективным уважением к "традициям, ценностям и истории" Америки.
During this special time of the year, I am delighted to share “America the Beautiful” and pay tribute to the majesty of our great Nation. Together, we celebrate this land we are all proud to call home. #WHChristmas pic.twitter.com/fdZmB3rdXL— Melania Trump (@FLOTUS) November 30, 2020
Последние четыре года рождественские елки и шары для Белого дома выбирала Мелания. В прошлом году первая леди США остановилась на пастельных тонах, а вот оформление в 2018 году будет невозможно забыть: в Белом доме поставили жутковатые кроваво-красные ели, и убранство Белого дома в соцсетях сравнивали с замком Белой Колдуньи из "Хроник Нарнии" и декорациями из "Сияния" Стэнли Кубрика.
Не верите, что было так жутко? Смотрите видео: