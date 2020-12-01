Вт, 1.12.2020
Сначала мы вдохновлялись ребятами с канала "Реутов ТВ". Потом в наших шуточных роликах начали появляться серьезные социальные проблемы. Получалось, как говорится, и смех, и грех. Артур Лапинский, YouTube-канал EDART.TV
Артур Лапинский, YouTube-канал EDART.TV
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Видео ⟩ Мелания Трамп в последний раз украсила Белый дом к Рождеству. Обошлось без кровавых елей

Мелания Трамп

ФОТО: Reuters/ScanPix

По традиции за украшение резиденции американских президентов отвечает первая леди. В этом году Мелания Трамп в последний раз украшала Белый дом. Вышло, к слову, неплохо! Снимки и видео она опубликовала у себя в Twitter.

В этом году декор вышел более сдержанным: Мелания использовала обычные зеленые деревья, украсив красными и золотыми украшениями.

Темой праздника этого года стала фраза America the beautiful, вдохновленная коллективным уважением к "традициям, ценностям и истории" Америки.

Последние четыре года рождественские елки и шары для Белого дома выбирала Мелания. В прошлом году первая леди США остановилась на пастельных тонах, а вот оформление в 2018 году будет невозможно забыть: в Белом доме поставили жутковатые кроваво-красные ели, и убранство Белого дома в соцсетях сравнивали с замком Белой Колдуньи из "Хроник Нарнии" и декорациями из "Сияния" Стэнли Кубрика.

Не верите, что было так жутко? Смотрите видео: 

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