Видео ⟩ Мелания Трамп в последний раз украсила Белый дом к Рождеству. Обошлось без кровавых елей

Последние четыре года рождественские елки и шары для Белого дома выбирала Мелания. В прошлом году первая леди США остановилась на пастельных тонах, а вот оформление в 2018 году будет невозможно забыть: в Белом доме поставили жутковатые кроваво-красные ели, и убранство Белого дома в соцсетях сравнивали с замком Белой Колдуньи из "Хроник Нарнии" и декорациями из "Сияния" Стэнли Кубрика.