В больнице Новосибирска покончил с собой пациент с Covid-19. Это уже третий случай в городе за месяц

Как пишет "Медуза" со ссылкой на ТАСС, мужчина покончил с собой.

Как сообщает "Комсомольская правда", тело пенсионера "было найдено в санузле" утром в субботу, 28 ноября.

"Известно, что ранее мужчина подобных намерений не высказывал и не оставил никакой записки", - цитирует издание анонимный источник в правоохранительных органах.

Как сообщили в Следственном комитете, по факту случившегося проходит проверка, обстоятельства смерти мужчины выясняют правоохранительные органы.

"Медуза" отмечает, что это уже не первый случай в Новосибирске, когда с собой кончают пациенты с диагностированным Covid-19.