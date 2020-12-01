Вт, 1.12.2020
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В больнице Новосибирска покончил с собой пациент с Covid-19. Это уже третий случай в городе за месяц

Ковидная больница в России

ФОТО: Reuters/ScanPix

Мужчина 1934 года рождения был найден мертвым в перепрофилированном для лечения ковидных пациентов Новосибирском областном госпитале № 2 ветеранов войн.

Как пишет "Медуза" со ссылкой на ТАСС, мужчина покончил с собой.

Как сообщает "Комсомольская правда", тело пенсионера "было найдено в санузле" утром в субботу, 28 ноября.

"Известно, что ранее мужчина подобных намерений не высказывал и не оставил никакой записки", - цитирует издание анонимный источник в правоохранительных органах.

Как сообщили в Следственном комитете, по факту случившегося проходит проверка, обстоятельства смерти мужчины выясняют правоохранительные органы.

"Медуза" отмечает, что это уже не первый случай в Новосибирске, когда с собой кончают пациенты с диагностированным Covid-19.

Так, 20 ноября тело одного человека было найдено под окнами реанимации 25-й городской клинической больницы, а второй умер 23 ноября в "красной зоне" того же медучреждения.

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