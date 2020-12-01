В больнице Новосибирска покончил с собой пациент с Covid-19. Это уже третий случай в городе за месяц

Мужчина 1934 года рождения был найден мертвым в перепрофилированном для лечения ковидных пациентов Новосибирском областном госпитале № 2 ветеранов войн.
Как пишет "Медуза" со ссылкой на ТАСС, мужчина покончил с собой.
Как сообщает "Комсомольская правда", тело пенсионера "было найдено в санузле" утром в субботу, 28 ноября.
"Известно, что ранее мужчина подобных намерений не высказывал и не оставил никакой записки", - цитирует издание анонимный источник в правоохранительных органах.
Как сообщили в Следственном комитете, по факту случившегося проходит проверка, обстоятельства смерти мужчины выясняют правоохранительные органы.
"Медуза" отмечает, что это уже не первый случай в Новосибирске, когда с собой кончают пациенты с диагностированным Covid-19.
Так, 20 ноября тело одного человека было найдено под окнами реанимации 25-й городской клинической больницы, а второй умер 23 ноября в "красной зоне" того же медучреждения.