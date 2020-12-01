Вт, 1.12.2020
Обычный человек садится утром в машину, едет на работу, вечером - в магазин и даже не замечает, что вокруг, а у нас народ очень спивается. Поэтому мы обращаем на это внимание. Эдгар Айварс, YouTube-канал EDART.TV
Эдгар Айварс, YouTube-канал EDART.TV

Винькеле ответила на критику по поводу того, что была замечена в студии LTV без маски

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Министр здравоохранения Илзе Винькеле в соцсетях ответила на критику по поводу того, что была запечатлена в съемочной студии LTV без маски для лица.

В Twitter появилось фото, на котором министр находится в студии LTV и к ее одежде прикрепляют микрофон. На кадре видно, что лицо Винькеле маска не закрывает.

Министр на критику ответила лаконично: "Так бывает, когда давно не был на LTV. Но можно позвонить и спросить, какие там сейчас правила. По зданию в маске, в студии - без".

Кроме того, она добавила фото, на котором видна в коридоре LTV уже с маской для лица.

Впрочем, большая часть людей в комментариях выступила в защиту министра, указав, что это нормально, что в телевизионной студии, где накладывают грим, она находится без маски для лица.

Напомним, 24 октября в силу вступил ряд ограничений, например, расширено использование масок для лица в общественных местах - их необходимо носить во всех общественных местах, а не только в тех, где не ограничивается число людей.

Последние новости

НАВЕРХ
Back