Винькеле ответила на критику по поводу того, что была замечена в студии LTV без маски

В Twitter появилось фото, на котором министр находится в студии LTV и к ее одежде прикрепляют микрофон. На кадре видно, что лицо Винькеле маска не закрывает.

Министр на критику ответила лаконично: "Так бывает, когда давно не был на LTV. Но можно позвонить и спросить, какие там сейчас правила. По зданию в маске, в студии - без".

Кроме того, она добавила фото, на котором видна в коридоре LTV уже с маской для лица.

Впрочем, большая часть людей в комментариях выступила в защиту министра, указав, что это нормально, что в телевизионной студии, где накладывают грим, она находится без маски для лица.

Tā ir, ka sen nav būts LTV. Bet var piezvanīt un pavaicāt, kādi tur tagad noteikumi. Pa ēku ar maskām, studijā - bez. pic.twitter.com/xPcidchxym — Ilze Viņķele (@Vinkele) December 1, 2020