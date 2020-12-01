Вт, 1.12.2020
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Артур Лапинский, YouTube-канал EDART.TV

На пособия по простою планируется выделить более 52 миллионов евро

ФОТО: Reuters/ScanPix

На пособия по простою в бюджете планируется выделить 52,27 млн евро, свидетельствуют расчеты Министерства экономики.

Правительство приняло решение уменьшить квалификационный критерий для получения пособий по простою с 50-процентного падения оборота до 20-процентного. Это означает, что пособие за простой будет доступно предприятиям, самозанятым лицам и плательщикам патентной платы, доходы которых от хозяйственной деятельности за соответствующий месяц по сравнению со средним доходом за август, сентябрь и октябрь уменьшились по меньшей мере на 20%. В расчет берутся месяцы, когда предприятие фактически работало.

Также принято решение увеличить размер пособий по простою для плательщиков патентной платы с нынешних 330 евро до 400 евро.

Поддержка будет предоставляться предпринимателям всех отраслей.

По расчетам Минэкономики, для получения этой поддержки может квалифицироваться около 544 тыс. человек, общая сумма поддержки планируется в размере 52 273 828 евро.

С сегодняшнего дня Служба госдоходов (СГД) начала прием заявок на получение пособий по простою и зарплатных субсидий. Министр экономики Янис Витенбергс на заседании правительства сообщил, что СГД начнет выплату пособий уже на этой неделе.

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