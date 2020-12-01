На пособия по простою планируется выделить более 52 миллионов евро

На пособия по простою в бюджете планируется выделить 52,27 млн евро, свидетельствуют расчеты Министерства экономики.
Правительство приняло решение уменьшить квалификационный критерий для получения пособий по простою с 50-процентного падения оборота до 20-процентного. Это означает, что пособие за простой будет доступно предприятиям, самозанятым лицам и плательщикам патентной платы, доходы которых от хозяйственной деятельности за соответствующий месяц по сравнению со средним доходом за август, сентябрь и октябрь уменьшились по меньшей мере на 20%. В расчет берутся месяцы, когда предприятие фактически работало.
Поддержка будет предоставляться предпринимателям всех отраслей.
По расчетам Минэкономики, для получения этой поддержки может квалифицироваться около 544 тыс. человек, общая сумма поддержки планируется в размере 52 273 828 евро.
С сегодняшнего дня Служба госдоходов (СГД) начала прием заявок на получение пособий по простою и зарплатных субсидий. Министр экономики Янис Витенбергс на заседании правительства сообщил, что СГД начнет выплату пособий уже на этой неделе.