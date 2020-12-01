Матч Лиги чемпионов впервые в истории будет судить женщина

Бригада арбитров во главе с француженкой Стефани Фраппар обслужит матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между туринским "Ювентусом" и киевским "Динамо", который пройдёт 2 декабря в Италии.

Ассистентами 36-летней Фраппар станут мужчины - Хишам Закрани и Мехди Рахмуни, резервным арбитром - Карим Абед, за систему видеоассистента рефери будет отвечать Бенуа Мийо.

Фраппар уже имеет опыт работы в мужском футболе. В 2014 году она стала первой женщиной-судьёй во французской Лиге 2, в 2019 дебютировала в Лиге 1 в матче 34-го тура между командами "Амьен" и "Страсбур" (0:0).