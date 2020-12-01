Вт, 1.12.2020
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Матч Лиги чемпионов впервые в истории будет судить женщина

Стефани Фраппар (в центре)

ФОТО: AFP/SCANPIX

Главным арбитром матча Лиги чемпионов впервые в истории станет женщина. Об этом сообщает Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Бригада арбитров во главе с француженкой Стефани Фраппар обслужит матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между туринским "Ювентусом" и киевским "Динамо", который пройдёт 2 декабря в Италии.

Ассистентами 36-летней Фраппар станут мужчины - Хишам Закрани и Мехди Рахмуни, резервным арбитром - Карим Абед, за систему видеоассистента рефери будет отвечать Бенуа Мийо.

Фраппар уже имеет опыт работы в мужском футболе. В 2014 году она стала первой женщиной-судьёй во французской Лиге 2, в 2019 дебютировала в Лиге 1 в матче 34-го тура между командами "Амьен" и "Страсбур" (0:0).

В том же году француженка была назначена главным арбитром на матч за Суперкубок УЕФА между "Ливерпулем" и "Челси", а в нынешнем сезоне судила игру группового этапа Лиги Европы "Лестер" - "Заря".

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