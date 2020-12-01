Volkswagen инвестирует сотни миллионов в свою дочернюю компанию в Эстонии

Volkswagen, один из крупнейших мировых производителей автомобилей, основал в Эстонии дочернее предприятие Car.Software Estonia AS. По данным Налогово-таможенного департамента, оборот компании с шестью сотрудниками в третьем квартале составил почти 240 миллионов евро. Очевидно, речь идет о перемещении активов внутри концерна, пишет Rus.Postimees.
Volkswagen Group планирует инвестировать миллиарды евро в свою компанию по разработке программного обеспечения в ближайшие годы, а часть этой суммы будет инвестирована в Эстонию, пишет новостной портал ERR.
По данным Департамента статистики, в ближайшее время денежные потоки, поступающие в Эстонию, могут значительно увеличиться и ощутимо повлиять на экономику страны.
"Я могу подтвердить, что это крупная инвестиция. Это инвестиция, связанная с долгосрочными планами, и она будет происходить постепенно", - сказал глава EAS Пеэтер Раудсепп.
В Volkswagen недавно заявили, что базирующееся в Таллинне дочернее предприятие управляет портфелем продуктов и интеллектуальной собственностью Car.Software Organization, а также обеспечивает юридическую поддержку всех процессов.
Car.Software Organization отвечает во всем концерне за разработку ориентированных на клиента функций для автомобильного программного обеспечения, цифровых экосистем и представительств.
Помимо нового подразделения по разработке ПО, Volkswagen Group планирует и дальше расширять свою деятельность в Эстонии, уделяя особое внимание аналитике данных.