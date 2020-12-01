Закрыто родильное отделение Балвской больницы. Оно не может обеспечить услугу из-за Covid-19

В ходе очередного тестирования объединения Балвской и Гулбенской больниц на Covid-19, инфекция была констатирована у нескольких сотрудников родильного и гинекологического отделения. Принимая во внимание, что полноценно обеспечить работу отделения нельзя, было принято решение о его закрытии на две недели, предварительно до 14 декабря.

В это время не будут обеспечены и амбулаторные гинекологические приемы в Балви. 1

Учреждение проинформировало ответственные службы, что отделение закрыто и пациентов нужно перенаправлять в другие лечебные учреждения. Ближайшее к Балвской больнице родильное отделение находится в Мадонской и Резекненской больницах.

Кроме того, оценены контактные лица, которым установлен 14-дневный карантин.

Как отметила член правления объединения Балвской и Гулбенской больниц Алида Ване, на данный момент в учреждении известно о восьми случаях Covid-19, которые не связаны между собой и заражение произошло вне рабочего места. Она надеется, что открытый в больнице пункт приема анализов на Covid-19 поможет раскрыть объемы заражения в Балви и соседних краях.