Фото ⟩ Идеи: красивый новогодний стол для одной семьи

Глава отдела дизайна интерьеров IKEA, Дариус Римкус предлагает начать превращать дом в новогоднюю сказку с помощью огоньков, текстиля и украшений. Дизайнер советует подбирать все элементы так, чтобы они сочетались, и создавали нужный настрой, особенно в такое время.

Один стиль для всей комнаты

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"Выбирая аксессуары или другие предметы интерьера для дома, важно представлять, как они будут сочетаться в ваших комнатах, вместе с текущим цветом стен, гардинами и другим текстилем. Подбирая убранство для вашего новогоднего стола, придерживайтесь схожих принципов", - говорит Римкус.

Он подчёркивает, что использование одних цветов в аксессуарах и гирляндах для стола, новогодней ёлки и всего дома, создаст гармоничный образ вашему дому. А для праздничных вечеров, используйте цвета, которые вы не используете в повседневности, чтобы создать особую атмосферу.

Сочетаем и смешиваем

Для праздничной атмосферы не нужно скупать пол магазина с новогодними украшениями. Пару новых тарелок для праздничного стола, салфетки и свечи. Сочетаем их с уже имеющейся посудой, и вот дома уже небольшой, но праздник.

"Не бойтесь сочетать старое с новым, например, винтажные бокалы и новые приборы и тарелки, старые подсвечники и LED свечи в них. Важно не создавать излишнюю загруженность, и объединить все предметы на столе, например монохромная скатерть или дорожка, искусственная хвойная ветвь через весь стол, с гирляндой на батарейках, создаст единый образ вашему столу. Если у вас посуда разной формы, то лучше выбирать один цвет", - советует дизайнер.

Свободное место на столе

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Типичная ошибка для праздничного стола - слишком много всего на одном столе - украшения, тарелки, еда. Старайтесь избегать излишеств на столе, если ужин запланирован в несколько блюд, не стоит их все выставлять сразу же. Возможно вам пригодится тележка для закусок, салфеток, десертов или тарелок, что заметно разгрузит ваш стол. Для того, чтобы оставшиеся блюда оставались свежими, их стоит положить в закрывающиеся контейнеры в холодильник.

Для украшения стола гирляндами, стоит выбирать их с заряжающимися батарейками, меньше проводов, больше лаконичности.

Природа всегда в тренде

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Во время прогулки можно собрать природные элементы: веточки, шишки, кусочки мха и хвою, для украшения своего праздничного стола. "Все эти предметы можно положить в вазу, или связать лентой, для украшения салфеток или тарелок", - говорит Римкус.

Не забываем про посадочные места

Дизайнер советует не забывать о стульях, которые смогут стать отличным акцентом за праздничным столом. Особенно на это стоит обратить внимание, если обеденный стол небольшой. Стул с хвоей, украшенной лентами и шариками, станет самым настоящим новогодним троном.

Вместе на расстоянии

В этот год многие семьи будут разделены и не смогут отметить праздники вместе, и стоит подумать над решением, как отметить эти праздники с близкими, даже если вас разделяет не один километр. Стол можно поставить у компьютера, или расположить на столе место для телефона, чтобы всех за столом было видно. Семья, хоть и виртуально может воссоединиться, и поднять бокалы, в честь новогодних праздников, создавая ощущение единения, что очень важно на данный момент.