Латвийские музыканты с Covid-19 рассказали о течении болезни

В конце ноября, с объявлением о заражении Covid-19, озвучил слоган "Дом. Мыло. Два метра" музыкант Арнис Рачинскис. Он и еще шесть других музыкантов, в том числе Янис Айшпурс, заразились в студии звукозаписи во время работы над рождественской песней. Теперь они оба открыто рассказали о течении своей болезни.
Рачинский изданию Privātā Dzīve объяснил, что он совсем не ощущает, что был бы болен.
"У меня нет температуры. Только по вечерам чувствую, что простужен. Чихаю, пару раз кашляю", - признается музыкант.
Но он отмечает, что у каждого из заболевших состояние разное.
"Он еще до теста не мог спать ночами. Ему казалось, что ломит спину. У другого была температура, и обоняние временно исчезло", - добавляет Рачинскис.
Музыкант из группы The Sound Poets Янис Айшпурс признается, что и у него кашель и пропало обоняние и способность чувствовать вкус.
"Можно экономить на питье и еде. Ведь ты в ситуации, когда не чувствуешь ни вкуса, ни запаха. Тебе все равно, что ты ешь или пьешь. Психологически это не очень приятно, но вы знаете, что это чувство когда-нибудь вернется, а когда - не знаете", - поясняет он.