Латвийские музыканты с Covid-19 рассказали о течении болезни

Рачинский изданию Privātā Dzīve объяснил, что он совсем не ощущает, что был бы болен.

"У меня нет температуры. Только по вечерам чувствую, что простужен. Чихаю, пару раз кашляю", - признается музыкант.

Но он отмечает, что у каждого из заболевших состояние разное.

"Он еще до теста не мог спать ночами. Ему казалось, что ломит спину. У другого была температура, и обоняние временно исчезло", - добавляет Рачинскис.

Музыкант из группы The Sound Poets Янис Айшпурс признается, что и у него кашель и пропало обоняние и способность чувствовать вкус.