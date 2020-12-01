Слова Навального начали проверять на экстремизм. Он обратился к Путину в Instagram

В России следователи начали проверку высказываний оппозиционера Алексея Навального, сделанных в эфире радиостанции "Эхо Москвы" 27 апреля. Тогда Навальный рассказывал о своей программе по поддержке жителей во время пандемии коронавируса "Пять шагов для России". После того, как информация стала публичной, Навальный в Instagram обратился к президенту Владимиру Путину.
"Дорогой Владимир Путин, которому этот пост принесут распечатанным на бумажке: мне плевать на ваши угрозы. Мне плевать на ваших следователей и судей, которых вы давно превратили в бессовестных холуев, стоящих на страже ваших сундуков с деньгами.
Я от своих слов не отказываюсь, а экстремизм - это когда:
- один человек сидит у власти 20 лет и подделывает выборы, чтобы удержаться;
- все его друзья, родственники, коллеги и сослуживцы почему-то превратились в миллиардеров;
- четверть населения страны живет за чертой бедности;
- здравоохранение превратилось в такие руины, что люди умирают в коридорах больниц", - цитирует его "Медуза".
Такого же мнение придерживается и главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. По его словам, по поводу проверки в отношении Навального к радиостанции ранее никто не обращался.