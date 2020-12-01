Вт, 1.12.2020
По крайней мере у каждого десятого лабораторно протестированного человека с симптомами респираторного заболевания подтверждена инфекция Covid-19. Не следует идти на работу с малейшими симптомами заболевания! SPKC
SPKC
1

Слова Навального начали проверять на экстремизм. Он обратился к Путину в Instagram

ФОТО: AP/Scanpix

В России следователи начали проверку высказываний оппозиционера Алексея Навального, сделанных в эфире радиостанции "Эхо Москвы" 27 апреля. Тогда Навальный рассказывал о своей программе по поддержке жителей во время пандемии коронавируса "Пять шагов для России". После того, как информация стала публичной, Навальный в Instagram обратился к президенту Владимиру Путину.

"Дорогой Владимир Путин, которому этот пост принесут распечатанным на бумажке: мне плевать на ваши угрозы. Мне плевать на ваших следователей и судей, которых вы давно превратили в бессовестных холуев, стоящих на страже ваших сундуков с деньгами.

Я от своих слов не отказываюсь, а экстремизм - это когда:

- один человек сидит у власти 20 лет и подделывает выборы, чтобы удержаться;

- все его друзья, родственники, коллеги и сослуживцы почему-то превратились в миллиардеров;

- четверть населения страны живет за чертой бедности;

- здравоохранение превратилось в такие руины, что люди умирают в коридорах больниц", - цитирует его "Медуза".

По мнению Навального, проверка проходит в связи с тем, что "Путин, сидящий в своем бункере", не желает, чтобы оппозиционер вернулся на родину из Германии, где проходит курс реабилитации после отравления.

1

Такого же мнение придерживается и главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. По его словам, по поводу проверки в отношении Навального к радиостанции ранее никто не обращался.

Последние новости

НАВЕРХ
Back