Слова Навального начали проверять на экстремизм. Он обратился к Путину в Instagram

"Дорогой Владимир Путин, которому этот пост принесут распечатанным на бумажке: мне плевать на ваши угрозы. Мне плевать на ваших следователей и судей, которых вы давно превратили в бессовестных холуев, стоящих на страже ваших сундуков с деньгами.

Я от своих слов не отказываюсь, а экстремизм - это когда:

- один человек сидит у власти 20 лет и подделывает выборы, чтобы удержаться;

- все его друзья, родственники, коллеги и сослуживцы почему-то превратились в миллиардеров;

- четверть населения страны живет за чертой бедности;

- здравоохранение превратилось в такие руины, что люди умирают в коридорах больниц", - цитирует его "Медуза".

По мнению Навального, проверка проходит в связи с тем, что "Путин, сидящий в своем бункере", не желает, чтобы оппозиционер вернулся на родину из Германии, где проходит курс реабилитации после отравления. 3