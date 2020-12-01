Более строгие ограничения из-за Covid-19 должны будут соблюдаться еще в трех краях

С четверга более строгие ограничения из-за Covid-19 должны будут соблюдать также Кекавский, Ауцский и Даугавпилсский края, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Каждый вторник SPKC публикует на своем сайте новейшие показатели заболеваемости, и в самоуправлениях, где 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости превышает на 50% средний по стране, вводятся более строгие ограничения.
В списке наиболее затронутых Covid-19 самоуправлений по-прежнему находятся Даугавпилс, Вараклянский, Салацгривский, Акнисткий, Марупский и Балдонский края.
В то же время заболеваемость больше не превышена в Краславском, Малпилсском, Смилтенском, Гаркалнском, Лимбажском и Саласпилсском краях. Ранее сообщалось, что ограничения в этих самоуправлениях останутся в силе до окончания чрезвычайного положения 6 декабря.
Представитель SPKC Илзе Арая пояснила агентству LETA, что в данный момент особые условия для названных самоуправлений действуют до 6 декабря, окончания чрезвычайного положения, которое пока не продлено. В то же время она призвала следить за сегодняшними решениями правительства.
На 1 декабря 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составлял 503,1 случая на 100 000 населения. В Даугавпилсе он составляет 894,6, в Вараклянском крае - 1668,8, в Салацгривском - 1438,8, в Акнистском - 1324,2, в Марупском - 644,8, в Балдонском - 530,4, в Кекавском - 586,5, в Ауцском - 536,3, в Даугавпилсском - 511,2 случаев на 100 000 населения.