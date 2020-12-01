В России задержали "поволжского маньяка": он подозревается в убийстве 26 человек

В Казани российские правоохранительные органы задержали подозреваемого в серии убийств пожилых женщин, совершенных в 2011-2012 годах в Татарстане и других регионах Поволжья, сообщает "Медуза".
По данным российских СМИ, подозреваемый - 38-летний Радик Тагиров - был задержан утром 1 декабря в Казани.
Следственный комитет официально подтвердил, что в Татарстане задержали подозреваемого в убийстве 26 пожилых женщин в 12 регионах страны.
В Татарстане и других регионах Поволжья с марта 2011 по сентябрь 2012 года происходили убийства пожилых женщин. Жертвами в большинстве случаев становились одинокие пенсионерки, все они были задушены. Следствие предполагало, что преступник представлялся работником коммунальных или социальных служб.
"Поволжскому маньяку" приписывают от 19 до 32 убийств, совершенных в разных городах России: в Казани, Самаре, Саратове, Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Ижевске, Уфе и других городах.
В феврале 2017 года следственный комитет объявил что, за информацию, которая поможет найти преступника, обещана награда в три миллиона рублей (33 тыс. евро).
За почти десять лет поисков "поволжского маньяка" высказывались предположения, что он находится за решеткой или его уже нет в живых.