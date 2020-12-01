В России задержали "поволжского маньяка": он признался в убийстве 26 человек
В Казани российские правоохранительные органы задержали подозреваемого в серии убийств пожилых женщин, совершенных в 2011-2012 годах в Татарстане и других регионах Поволжья, сообщает "Медуза".
По данным российских СМИ, подозреваемый - 38-летний Радик Тагиров - был задержан утром 1 декабря в Казани.
Следственный комитет официально подтвердил, что в Татарстане задержали подозреваемого в убийстве 26 пожилых женщин в 12 регионах страны.
В Татарстане и других регионах Поволжья с марта 2011 по сентябрь 2012 года происходили убийства пожилых женщин. Жертвами в большинстве случаев становились одинокие пенсионерки, все они были задушены. Следствие предполагало, что преступник представлялся работником коммунальных или социальных служб.
"Поволжскому маньяку" приписывают от 19 до 32 убийств, совершенных в разных городах России: в Казани, Самаре, Саратове, Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Ижевске, Уфе и других городах.
В феврале 2017 года следственный комитет объявил что, за информацию, которая поможет найти преступника, обещана награда в три миллиона рублей (33 тыс. евро).
За почти десять лет поисков "поволжского маньяка" высказывались предположения, что он находится за решеткой или его уже нет в живых.
Задержанный Радик Тагиров дал признательные показания, сообщил Следственный комитет. Подозреваемый заявил, что совершил первое убийство спонтанно: "Кушать хотел. На улице жил". Он также объяснил, что душил своих жертв, так как считал это менее болезненным способом убийства, чем другие. Он не смог назвать точное число убитых им женщин.