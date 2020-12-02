ВИДЕО ⟩ Девушка-боец нокаутировала 240-килограммового соперника

На YouTube-канале организации уже можно оценить противостояние, которое закончилось уже в первом раунде победой девушки. На момент написания этой статьи видео собрало 2,6 миллиона просмотров.

Видео необычного боя можно посмотреть начиная с 1:30:00.

Габаритный соперник попытался зажать её у сетки, однако Дарина сумела выйти из этого положения. Затем она нанесла Чистякову удар по голове, после которого тот оказался на канвасе. Девушка продолжила добивать Чистякова, и уже через 10-15 секунд он сдался.

Кстати, 28-летняя россиянка имеет на своём счету пять профессиональных поединков, в которых она одержала четыре победы и потерпела одно поражение. Сама девушка утверждает, что её целью является чемпионский пояс UFC.