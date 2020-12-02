ВИДЕО ⟩ Девушка-боец нокаутировала 240-килограммового соперника

Необычный боксёрский поединок прошёл в России в рамках поп-лиги ММА на YouTube-канале "Наше дело". Против девушки-бойца Дарины Маздюк, вес которой составляет 62 кг, вышел самый толстый блогер России Григорий Чистяков, который весит 240 кг.
На YouTube-канале организации уже можно оценить противостояние, которое закончилось уже в первом раунде победой девушки. На момент написания этой статьи видео собрало 2,6 миллиона просмотров.
Видео необычного боя можно посмотреть начиная с 1:30:00.
Габаритный соперник попытался зажать её у сетки, однако Дарина сумела выйти из этого положения. Затем она нанесла Чистякову удар по голове, после которого тот оказался на канвасе. Девушка продолжила добивать Чистякова, и уже через 10-15 секунд он сдался.
Кстати, 28-летняя россиянка имеет на своём счету пять профессиональных поединков, в которых она одержала четыре победы и потерпела одно поражение. Сама девушка утверждает, что её целью является чемпионский пояс UFC.
Что касается Григория Чистякова, то он является ютубером с канала "Полное ТВ". Чистяков называет себя самым толстым блогером и при росте 1,81 м весит 240 килограммов. После боя он заявил, что будет активно тренироваться и стараться вести более-менее здоровый образ жизни.