В Германии автомобиль врезался в толпу пешеходов. Есть погибшие, в том числе маленькая девочка

Инцидент произошел около часа дня по местному времени в пешеходной зоне. Как сообщает Focus со ссылкой на очевидца, внедорожник ехал со скоростью 70-80 километров в час, не сигналил и не пытался сбросить скорость.

По известным данным погибли четыре человека, в том числе маленькая девочка. 1

Как сообщается, пострадали от 10 до 30 человек.

Водитель внедорожника задержан, как сообщается, он оказал сопротивление полиции. По предварительным данным, это гражданин Германии по имени Бернд В. Ему 51 год, он живет в пригороде Трира. Издание Volksfreund пишет, что у него были проблемы с алкоголем.

После задержания водителя в полиции сообщили, что, вероятно, у него не было сообщников.

Мотивы действий преступника пока неясны.

Полиция Трира в Twitter призывает людей избегать места происшествия, которое ограничено сотрудниками правоохранительных органов.