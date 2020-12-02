"Самое страшное - когда ты не нужен": Денис Шведов, который играет в кино настоящих мужчин

Детство и юность

Денис рос без отца. Тот ушел из семьи, когда будущему актеру было около 8 лет. Шведов сам об этом рассказывал в интервью для проекта "вМесте".

"Счастья у меня было немного", - говорил он.

До 25 лет Денис считал своим отцом другого человека. Он рос с матерью и сестрой. Мама много работала, поэтому он редко видел ее. Постепенно он стал понимать, что у него есть проблемы с общением - ему сложно общаться с другими и он ощущает себя изгоем.

"Да я и был изгоем. Я сидел в самом конце. Я плохо учился. Меня оставили на второй год и выгнали из школы. Я пошел в другую школу. Меня опять выгнали. В итоге я окончил школу экстерном", - вспоминал Шведов в интервью.

Денис признавался, что он пытался найти контакт с одноклассниками, но не получалось. По его словам, его просто не замечали.

Однажды он увидел по телевизору регби и попросил маму отдать его в этот вид спорта. Да, это было сложно, но помогало. Во время интервью Ивану Урганту Шведов признался, что у него даже было повреждено одно ухо. После травмы и длительного восстановления наверстать упущенное было очень сложно, поэтому в возрасте восемнадцати лет Денису пришлось уйти из спорта. Об этом писал журнал "ОК".

Первая любовь и алкоголь

Он очень переживал, что у него "внутреннее несоответствие" с одноклассниками.

Свою первую любовь Денис встретил в школе. Как сейчас говорит актер, это были настоящие романтические эмоции.

Вообще он был очень неусидчивым ребенком - не мог что-то делать долго, у него часто пропадал интерес. Да, в интервью на канале "вМесте" актер не стал скрывать, что принимал "вещества", чтобы справиться с этим, но они не особо помогали.

Шведов признался, что ему хотелось, чтобы у других была "потребность в нем".

"Самое страшное - когда ты не нужен, не одиночество", - сказал актер.

Он старался почувствовать, где ему плохо.

Наркотики и алкоголь Денис считает способом взаимодействия с миром. Это некий вариант показать, что ты такой, как все. Шведов признается, что он всегда "перебирал" и становился "безобидным животным".

"Я никогда от этого не кайфовал... Я обычно сразу был в говно... Я не мог остановиться", - отмечает он.

Учеба и карьера

Денис удивляется, как его взяли в Высшее театральное училище (институт) имени М. С. Щепкина. Он вспоминал, что на приеме было настоящее фиаско. Тем не менее в 2006 году он окончил вуз, а после был принят в труппу Российского академического молодежного театра (РАМТ) в Москве, где служит по сей день.

"Профессия выбрала меня", - считает Щведов.

Сейчас он активно снимается в художественных фильмах и телесериалах, озвучивает документальное кино и героев компьютерных игр.

В 2013 году Денис Шведов получил приз за лучшую мужскую роль на XI Международном кинофестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) "Меридианы Тихого" во Владивостоке за воплощение образа майора полиции Сергея Соболева в криминальной драме "Майор" (2013) режиссера и сценариста Юрия Быкова.

Зрителям Шведов особо запомнился по ролям в сериалах "Измены", "Мажор", "Метод", "Бывшие", "Завод", "Иванько" и др.