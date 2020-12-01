Пресс-конференция по итогам совместного заседания Кабинета министров и Совета по кризисному управлению

Уже сообщалось, что в связи с распространением Covid-19 с 6 ноября в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации, что привело к ряду ограничений, в том числе на массовые мероприятия и собрания. Во многих общественных местах также действует требование использовать маски для лица. Основными органами, контролирующими соблюдение этих ограничений, являются Государственная полиция и муниципальная полиция.