Пресс-конференция по итогам совместного заседания Кабинета министров и Совета по кризисному управлению

Сегодня, 1 декабря, состоялось совместное заседание Кабинета министров и Совета по кризисному управлению, на котором должно было быть принято решение о продлении режима чрезвычайной ситуации и введении дополнительных ограничений в связи с Covid-19. Начало пресс-конференции в 23:15.
На пресс-конференции присутствуют премьер-министр Кришьянис Кариньш, министр здравоохранения Илзе Винькеле, а также директор Департамента анализа и профилактики инфекционных заболеваний SPKC.
Уже сообщалось, что в связи с распространением Covid-19 с 6 ноября в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации, что привело к ряду ограничений, в том числе на массовые мероприятия и собрания. Во многих общественных местах также действует требование использовать маски для лица. Основными органами, контролирующими соблюдение этих ограничений, являются Государственная полиция и муниципальная полиция.
Сегодня правительство и Совета по кризисному управлению совместно решили ужесточить новые ограничения и продлить режим чрезвычайной ситуации.
Новость дополняется.
Видео: Прямая трансляция с пресс-конференции