Режим ЧС продлен до 11 января, маски теперь и на работе, а маникюр - разрешен. Новые ограничения

Сегодня правительство и Совет по кризисному управлению совместно решили ужесточить новые ограничения и продлить режим чрезвычайной ситуации.

Кабинет министров постановил для ограничения распространения Covid-19 продлить режим чрезвычайной ситуации до 11 января, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Маски необходимо носить во всех помещениях, кроме дома, то есть люди должны будут надевать их и на работе. 5

В Латвии запрещены частные мероприятия, встречаться могут люди только в пределах одного домохозяйства. Исключение - те, кто проживает один.

По выходным будут работать только предприятия, торгующие товарами первой необходимости - продуктовые магазины, магазины гигиенических и хозяйственных товаров, автозаправочные станции, аптеки.

На границах будет введен усиленный контроль, чтобы все въезжающие в Латвию заполняли электронные анкеты и соблюдали требования самоизоляции.

С 7 декабря в общественном транспорте будет ограничение - 50% от вместимости транспортного средства.

Мастерам маникюра и педикюра наряду с парикмахерами разрешено работать, для этих услуг вводится единое регулирование. 5

Образование

Ученики 1-4-х классов продолжат учиться очно, хотя премьер-министр Кришьянис Кариньш предлагал уже со следующей недели отправить их на каникулы. Учеба в 5-6-х классах, как ранее во всех старших классах, будет проходить удаленно.

Также продолжат работать детские сады. С 3 декабря работники детсадов должны все время носить маски для лица.

Высшее, профессиональное, неформальное образование может проходить только в дистанционной форме, а практические занятия, которые невозможно провести удаленно - в индивидуальном порядке.

В больницах будут ограничены плановые услуги

С учетом прогнозов роста количества госпитализированных больных Covid-19 во всех больницах будут временно ограничены плановые услуги в стационаре и дневном стационаре, постановило во вторник правительство.

При этом неотложная медицинская помощь будет оказываться, онкологические операции и операции, связанные со спасением жизни, будут проводиться.

Как сообщила представитель Министерства благосостояния Анна Страпцане, амбулаторные услуги ограничены не будут.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), на прошлой неделе по сравнению с позапрошлой на 49,8% увеличилось число зараженных Covid-19 и на 32,6% - количество госпитализированных. С учетом того, что в больницы попадают 10-15% заболевших коронавирусом, можно предполагать, что нагрузка на больницы и далее будет расти.

Больницы обязаны прекратить плановые услуги с 3 декабря.

Ограничения на собрания

С 3 декабря каждый в Латвии должен соблюдать принцип 2+2 в своей повседневной жизни - два метра, два человека. Таким образом, необходимо соблюдать дистанцию ​​в два метра и проводить встречи максимум между двумя людьми.

До 11 января приостановлена работа всех культурных объектов, выставок, а также рождественских ярмарок. Библиотеки могут только раздавать книги на дом.

Никакие частные мероприятия не смогут проводиться кроме как в пределах одной семьи. Можно навещать людей, которые живут одни и нуждаются в уходе, следуя принципу 2+2.