Организаторам, возможно, выплатят компенсации за отмененные мероприятия

В информационном отчете Минкультуры о мерах поддержки организаторов культурных мероприятий, пострадавших от кризиса Covid-19, говорится, что с начала пандемии ограничения на собрания людей и условия для организаторов мероприятий в отношении допустимого количества посетителей менялись десять раз, в том числе дважды был введен полный запрет на проведение мероприятий, что существенно изменило ранее запланированный предпринимателями финансовый поток.

Планируется, что организаторам будут выплачены компенсации за билеты на мероприятия, отмененные во время чрезвычайного положения с 9 ноября по 6 декабря и в последующие периоды, когда правительство решит запретить публичные мероприятия.

Минкультуры отмечает, что компенсации будут выплачиваться всем организаторам публичных мероприятий, которые отменили мероприятия и возместили зрителям расходы на билеты, независимо от учредителя и правового статуса организатора мероприятия.

В министерстве также пояснили, что организаторы мероприятий смогут подать заявки на получение компенсаций в Государственный фонд капитала культуры, который будет администрировать эту меру поддержки. Чтобы получить финансовую поддержку, организатор отмененного мероприятия должен будет также предоставить документы, подтверждающие возврат денег зрителям.