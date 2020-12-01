Ученые объяснили, почему пандемию Covid-19 нельзя остановить

Предыдущие исследования показали, что бессимптомные "носители" вируса могут распространять инфекцию, даже если у них нет кашля или температуры. Турецкие ученые решили определить взаимосвязь между течением болезни и концентрацией (нагрузкой) вируса Covid-19.

Они оценили концентрацию вируса у шести типов пациентов, которые различались по возрасту и степени тяжести протекания болезни.

Исследователи собрали пробы из горла, рта, носа и прямой кишки, а также анализы слюны, крови и мочи у 60 пациентов, у которых был диагностирован Covid-19. У четверти пациентов симптомы отсутствовали. Всего исследователи проанализировали 360 образцов.

Было обнаружено, что у всех бессимптомных пациентов концентрация вируса выше, чем у пациентов с симптомами. Кроме того, по мере увеличения степени тяжести заболевания и возраста пациентов этот показатель уменьшается.

"Covid-19 - это сложная загадка, состоящая из множества других загадок. Срочно необходимы вирусологические и иммунологические исследования, чтобы собрать все воедино и увидеть общую картину", - пишут авторы исследования. 1

"Это исследование показывает, что у бессимптомных пациентов концентрация вируса Covid-19 выше, чем у инфицированных с симптомами, и значительное снижение концентрации вируса наблюдается по мере увеличения степени тяжести протекания заболевания", - продолжают исследователи.

По мнению ученых, низкая концентрация вируса Covid-19 связана с факторами, определяющими плохой прогноз скорости распространения.