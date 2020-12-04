"Спорт-Экспресс" представил рейтинг зарплат в КХЛ

Отмечается, что при составлении рейтинга учитывались игроки, зарабатывающие 490 тысяч евро в год и более (речь о базовой зарплате без бонусов). В рейтинге из 85 хоккеистов не оказалось ни одного представителя Латвии и рижского "Динамо".