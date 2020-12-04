"Спорт-Экспресс" представил рейтинг зарплат в КХЛ

Российское издание "Спорт-Экспресс" представило рейтинг самых высокооплачиваемых хоккеистов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2020/21.
Рейтинг возглавили двое хоккеистов московского "Динамо". По данным издания, зарплата Вадима Шипачёва составляет 1,3 миллиона евро, а его одноклубник Дмитрий Яшкин зарабатывает 1,05 миллиона евро.
Тройку самых высокооплачиваемых хоккеистов замкнули Якуб Коварж из "Автомобилиста" и Теему Хартикайнен из "Салават Юлаев". Их зарплата составляет 1 миллион евро.
В десятке рейтинга также оказались:
- Джастин Азеведо ("Ак Барс") и Антон Ландер ("Локомотив") - 930 тысяч евро;
- Филип Ларсен и Юха Метсола (оба "Салават Юлаев") - 880 тысяч евро;
- Даррен Дитц ("Барыс"), Магнус Пяярви-Свенссон ("Динамо" Москва), Сергей Плотников ("Металлург"), Антон Слепышев (ЦСКА), Алексей Марченко, Владимир Ткачёв и Андре Петерссон (все - "Локомотив") - 825 тысяч евро;
Отмечается, что при составлении рейтинга учитывались игроки, зарабатывающие 490 тысяч евро в год и более (речь о базовой зарплате без бонусов). В рейтинге из 85 хоккеистов не оказалось ни одного представителя Латвии и рижского "Динамо".