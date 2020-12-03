Останется ли Петерис Скудра в рижском "Динамо"?

Рижское "Динамо" под руководством Скудры в этом сезоне завоевало всего 12 очков в 29 матчах и уже довольно длительное время находится на самом дне турнирной таблицы регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

На данный момент в активе "Динамо" всего четыре победы - две в основное время и по одной в овертайме и серии буллитов.

У пекинского "Куньлуня", который замыкает Восточную конференцию, на три очка больше, чем у рижан. В свою очередь от преподпоследнего места на Западе, которое занимает ХК "Сочи", рижан отделяет целых девять очков.

"Мы говорили с господином Скудрой, но кресло под ним не пошатнулось. Работаем вместе. Пока что он остаётся в команде", - заявил Савицкис в беседе с TVNET.

"Выступления команды улучшились, но результат по-прежнему неудовлетворительный", - добавил Савицкис.

На вопрос, есть ли у Скудры задание улучшить результаты команды до конкретного периода времени, Савицкис ответил уклончиво:

"Время покажет. Конечно, многое будет зависить от конечного результата", - сказал председатель правления клуба.

В последнем на сегодняшний день матче рижане на выезде потеперли поражение от "Витязя" (4:1). После игры Скудра заявил, что никаких пополнений в составе больше не будет и те, кто играл против "Витязя", те и будут играть дальше. "Мы сейчас ещё будем анализировать состав, будем с кем-то расставаться с финансовой точки зрения", - сказал он журналистам.