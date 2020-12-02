В Одни Ворота: Танцы Марадоны на легендарной разминке в Берлине

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19 апреля 1989 года на "Олимпиаштадион" в Берлине во время предматчевой разминки перед полуфиналом Кубка УЕФА против "Баварии" расслабленный Диего Марадона в такт хиту Live Is Life (его исполняла вживую кавер-группа) танцевал, чеканил мяч и хлопал. С развязанными шнурками.

Разминку Марадоны показали по ТВ - за это отдельное спасибо бельгийскому продюсеру Франку Раесу, который смотрел тот матч на "Олимпиаштадионе". Камеры снимали разминку, но не выводили в трансляцию - видео транслировалось только на экране стадиона.

Раес осознал всю грандиозность момента, связался с немецкой телекомпанией ZDF и получил 12 минут материала, который снимали до стартового свистка. Он собрал разные планы и смонтировал видео для бельгийского ТВ. А потом оно стало бессмертным хайлайтом.