Вт, 1.12.2020
Думаю, для подростков наш новый фильм тоже может стать предостережением, таким анти-примером, возможностью остановиться перед подобной перспективой. А проституция это, наверное, уже крайняя точка перед самым обрывом. Артур Лапинский, YouTube-канал EDART.TV
Артур Лапинский, YouTube-канал EDART.TV
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  • Обсуждение Кариньша без маски и поимка "поволжского маньяка". Все, что вы могли пропустить 1 декабря

Обсуждение Кариньша без маски и поимка "поволжского маньяка". Все, что вы могли пропустить 1 декабря

ФОТО: Rus.TVNET

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!

Коронавирус:

  • За сутки выявлено 612 случаев Covid-19, скончались четыре человека. Один из умерших был в возрасте от 45 до 50 лет, двое - от 55 до 65 лет и один - от 90 до 95 лет.
  • Закрыто родильное отделение Балвской больницы. Оно не может обеспечить услугу из-за Covid-19.
  • Скоро в Латвии начнут производить экспресс-тесты на Covid-19 по слюне.
  • Вспышка Covid-19 на предприятии в Броценском крае: заболели более 10 человек.
  • Депутат Рижской думы Коссович заболел Covid-19.
  • Более строгие ограничения из-за Covid-19 должны будут соблюдаться еще в трех краях: в Кекавском, Ауцском и Даугавпилсском краях.
  • В Елгаве стремительно выросло количество заболевших Covid-19.
  • Covid-19: За время режима ЧС полиция начала 609 административных дел.
  • Более чем у 100 сотрудников NMPD выявлен Covid-19 или установлен статус контактного лица.
  • Вакцинация от Covid-19 обойдется Латвии в 26,7 миллиона евро.
  • В Литве 1187 новых случаев Covid-19, 19 человек умерли. В Эстонии - 191 случай и 3 смерти.
  • В больнице Новосибирска покончил с собой пациент с Covid-19. Это уже третий случай в городе за месяц.

Другие события дня:

  • IZM: школам нужно разрешить работать в декабре
  • За несоблюдение ограничений Covid-19 может быть установлена уголовная ответственность.
  • На пособия по простою планируется выделить более 52 миллионов евро.
  • Винькеле ответила на критику по поводу того, что была замечена в студии LTV без маски.
  • Кариньш прокомментировал фотографии, на которых он закупается в магазине без маски. Госинспекция данных начала проверку в связи с публикацией в соцсетях фотографии с камер видеонаблюдения магазина.
  • Получены первые 1500 компьютеров для обеспечения "удаленки" в школах.
  • За попытку дачи взятки в 20 евро гражданина Азербайджана оштрафовали 4300 евро.
  • В Германии автомобиль врезался в толпу пешеходов. Есть погибшие, в том числе маленькая девочка.
  • В России задержали "поволжского маньяка": он признался в убийстве 26 человек.
  • В Швеции задержана мать, продержавшая сына закрытым в квартире 28 лет.
  • На БелАЭС произошло ЧП. Литва запросила информацию у Беларуси об инциденте.
  • Слова Навального начали проверять на экстремизм. Он обратился к Путину в Instagram.
  • Матч Лиги чемпионов впервые в истории будет судить женщина.
  • Китайский аппарат "Чанъэ-5" успешно сел на Луну.

Немного легких новостей отвлечься: 

  • Шимпанзе в Таллиннском зоопарке подмела в своей клетке пол.
  • От юной школьницы до обнаженки и звездной роли в "Кухне": судьбы актеров сериала "Простые истины".
  • Взволновавший публику столб в штате Юта пропал, но похожий объявился в Румынии.

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