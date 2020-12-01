Обсуждение Кариньша без маски и поимка "поволжского маньяка". Все, что вы могли пропустить 1 декабря

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!
Коронавирус:
- За сутки выявлено 612 случаев Covid-19, скончались четыре человека. Один из умерших был в возрасте от 45 до 50 лет, двое - от 55 до 65 лет и один - от 90 до 95 лет.
- Закрыто родильное отделение Балвской больницы. Оно не может обеспечить услугу из-за Covid-19.
- Скоро в Латвии начнут производить экспресс-тесты на Covid-19 по слюне.
- Вспышка Covid-19 на предприятии в Броценском крае: заболели более 10 человек.
- Депутат Рижской думы Коссович заболел Covid-19.
- Более строгие ограничения из-за Covid-19 должны будут соблюдаться еще в трех краях: в Кекавском, Ауцском и Даугавпилсском краях.
- В Елгаве стремительно выросло количество заболевших Covid-19.
- Covid-19: За время режима ЧС полиция начала 609 административных дел.
- Более чем у 100 сотрудников NMPD выявлен Covid-19 или установлен статус контактного лица.
- Вакцинация от Covid-19 обойдется Латвии в 26,7 миллиона евро.
- В Литве 1187 новых случаев Covid-19, 19 человек умерли. В Эстонии - 191 случай и 3 смерти.
- В больнице Новосибирска покончил с собой пациент с Covid-19. Это уже третий случай в городе за месяц.
Другие события дня:
- IZM: школам нужно разрешить работать в декабре
- За несоблюдение ограничений Covid-19 может быть установлена уголовная ответственность.
- На пособия по простою планируется выделить более 52 миллионов евро.
- Винькеле ответила на критику по поводу того, что была замечена в студии LTV без маски.
- Кариньш прокомментировал фотографии, на которых он закупается в магазине без маски. Госинспекция данных начала проверку в связи с публикацией в соцсетях фотографии с камер видеонаблюдения магазина.
- Получены первые 1500 компьютеров для обеспечения "удаленки" в школах.
- За попытку дачи взятки в 20 евро гражданина Азербайджана оштрафовали 4300 евро.
- В Германии автомобиль врезался в толпу пешеходов. Есть погибшие, в том числе маленькая девочка.
- В России задержали "поволжского маньяка": он признался в убийстве 26 человек.
- В Швеции задержана мать, продержавшая сына закрытым в квартире 28 лет.
- На БелАЭС произошло ЧП. Литва запросила информацию у Беларуси об инциденте.
- Слова Навального начали проверять на экстремизм. Он обратился к Путину в Instagram.
- Матч Лиги чемпионов впервые в истории будет судить женщина.
- Китайский аппарат "Чанъэ-5" успешно сел на Луну.
Немного легких новостей отвлечься:
- Шимпанзе в Таллиннском зоопарке подмела в своей клетке пол.
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- Взволновавший публику столб в штате Юта пропал, но похожий объявился в Румынии.