Вспышка Covid-19 на предприятии в Броценском крае: заболели более 10 человек

По ее словам, более десяти сотрудников офиса компании заболели, но в производственном цехе Covid-19 обнаружен не был.

Стоне-Казакевич отказалась от дальнейших комментариев.

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