Вт, 1.12.2020
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Эдгар Айварс, YouTube-канал EDART.TV

Вспышка Covid-19 на предприятии в Броценском крае: заболели более 10 человек

ФОТО: Horth Rasur/Shutterstock

Несколько случаев Covid-19 были обнаружены на предприятии SIA Karlsberg в Броценcком крае, подтвердила агентству LETA прокурор предприятия Дайва Стоне-Казакевич.

По ее словам, более десяти сотрудников офиса компании заболели, но в производственном цехе Covid-19 обнаружен не был.

Стоне-Казакевич отказалась от дальнейших комментариев.

Karlsberg производит канцелярские товары по индивидуальному заказу, рекламные и представительские материалы, а также упаковку для продуктов.

По данным Firmas.lv, в прошлом году в Karlsberg работало 34 человека. По данным Firmas.lv, в прошлом году оборот компании составил 3,742 миллиона евро, а прибыль составила 103 500 евро. Karlsberg основана в 2002 году, его уставный капитал составляет 366 043 евро. Единственным владельцем компании является норвежская компания Karlsberg.

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