Вспышка Covid-19 на предприятии в Броценском крае: заболели более 10 человек

Несколько случаев Covid-19 были обнаружены на предприятии SIA Karlsberg в Броценcком крае, подтвердила агентству LETA прокурор предприятия Дайва Стоне-Казакевич.
По ее словам, более десяти сотрудников офиса компании заболели, но в производственном цехе Covid-19 обнаружен не был.
Стоне-Казакевич отказалась от дальнейших комментариев.
Karlsberg производит канцелярские товары по индивидуальному заказу, рекламные и представительские материалы, а также упаковку для продуктов.
По данным Firmas.lv, в прошлом году в Karlsberg работало 34 человека. По данным Firmas.lv, в прошлом году оборот компании составил 3,742 миллиона евро, а прибыль составила 103 500 евро. Karlsberg основана в 2002 году, его уставный капитал составляет 366 043 евро. Единственным владельцем компании является норвежская компания Karlsberg.