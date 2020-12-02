Объем тестирования на Covid-19 планируется увеличить до 10 000 тестов в день

На заседании правительства Минздрав получил задание "выровнять ямы" в количестве принимаемых в выходные дни анализов, ведь оно значительно меньше, чем в рабочие дни, сообщила Винькеле.

"Если в настоящее время количество тестов в рабочие дни достаточно велико, то в выходные дни есть провалы в количестве тестов, которые нужно исправить", - добавила Винькеле.