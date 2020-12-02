Как живет единственное самоуправление Латвии, в котором никогда не было Covid-19

Сейчас Лубанский край единственный, который на латвийской карте Covid-19 отмечен "белым" - здесь не констатировано заражение Covid-19. В большинстве самоуправлений заболевшие были ранее, однако сейчас все выздоровели.

Лубанский край стал уникальным случаем в масштабе Латвии, так как с начала пандемии Covid-19 здесь по-прежнему не заразился ни один житель.

В Лубанском крае всего чуть более двух тысяч жителей. Может быть в этот раз именно маленькое число жителей дало краю наибольшие преимущества.

"И таким образом меньше возможность заболевания, да и концентрация между собой. Мне кажется, мы себя можем назвать историей успеха, так как рационального объяснения у всего этого нет", - рассказал председатель думы Лубанского края Талис Салениекс.

"У нас вообще люди очень осторожны. Когда нужно, приходят в магазин и покупают. И не собираются в толпы. Поэтому, так как мы сознательные, у нас ничего и не происходит", 2

- говорит жительница края Сандра.

Жители, встречающие у магазина знакомых, разговаривают на безопасном расстоянии. "Мы соблюдаем. Видите, два метра соблюдаем. И маски у нас есть, все как полагается", - говорит Сандра.

"Да, я чувствую себя в безопасности, перемещаясь здесь. И, конечно, соблюдаю как и дистанцию, так и маски носим. И в детсады можем идти только в масках. И уже, как я заметила, несколько недель в Лубане все соблюдают эти правила", - указывает проживающая в Лубане Айя.

Жители Лубаны отмечают, что их заботливое отношение к мероприятиям по безопасности позволило самоуправлению избежать Covid-19. Жители правила соблюдают строго.

"Не знаю, где может быть секрет. Меньше контактов, меньше едут в Риге, хотя все равно вроде бы едут. Но все все соблюдают. Кроме того уже не обслуживают в магазинах без масок", - говорит житель Янис.

И представители местных школ отмечают, что соблюдение правил в школах проблем не доставляет. 2

"По сравнению с большими городами и школами, у нас действительно было проще, так как число учеников в классе до 20. В этот момент определенно это наше главнейшее преимущество, определенно. Так как меньше контактов, в классах меньше учеников, да, нам легче это сделать," - поясняет директор Лубанской средней школы Ивета Пейлане.

"И это только лишний раз показывает, что может быть не надо все концентрировать и нужно идти в направлении, что все-таки развиваем регионы Латвии. И эта пандемия, по-моему, отличная возможность", - отметил председатель самоуправления Лубанского края.