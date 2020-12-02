"Сейчас вас научат родину любить". Как белорусские силовики издеваются над участниками митингов протеста

Потом силовики достали электрошокеры и начали бить ими Денису в уши. Требование было только одно: дать им доступ к телефону.

Лица белорусских силовиков в форме или в штатском всегда закрыты Getty Images

Автомобиль подъехал к зданию управления на улице Революционной. Там Дениса провели по коридору, и он успел заметить, что там стоят люди лицом к стене. Его завели в какой-то кабинет и положили на пол.

"Сдвинули вместе ноги и начали бить дубинками по ним и по ягодицам, просто. Били по очереди сначала первый и второй, а потом третий и четвертый, — рассказывает он. — Я спросил: кто у вас здесь главный. Один из тех, кто меня бил, сказал — это я". Били его до тех пор, пока тело не начало дрожать от боли.

Потом силовики начали спрашивать друг у друга презерватив. Нашли его, натянули на конец дубинки и сказали: "Давай сначала в рот".

"Они действительно начали запихивать мне в рот эту дубинку с презервативом, и вот тут я сдался, потому что эти люди действительно способны очень на многое. Я понятия не имел: выбьют дальше они мне зубы или повредят горло. И я им сказал пароль", — говорит Денис.

Они вошли в телефон и первым делом открыли Telegram — самый популярный мессенджер в Беларуси. Денис был подписан на канал, который раскрывал лица и имена силовиков, разгонявших протесты и избивавших людей.

"Им это очень не понравилось, — продолжает Денис. — Один даже начал бить меня в живот и говорить, что я хочу из его жену сделать "шлюшку" и еще что-то сделать с его детьми — было непонятно, что, потому что он все время бил".

Кроме телефона, милиционеров не заинтересовало больше ничего. Только бумажник с 25 белорусскими рублями пропал и бутылочку с антисептиком они вылили Денису на голову.

Его посадили в подъехавший автозак и повезли в ОВД Советского района. В пути Денис потерял сознание, его облили водой и дали сесть у двери, там было больше воздуха.

Так выглядели ноги Дениса после избиения BBC

В РОВД его и других задержанных в то воскресенье заставили стоять. Через короткое время Денис сполз по стене, ему дали воды и разрешили сидеть. Это продолжалось девять часов.

В четыре утра 9 ноября его повезли в тюрьму в Жодино. К этому времени Денис даже сидеть не мог, как все: ягодицы и задние поверхности бедер были одним большим синяком. Омоновец разрешил ему сесть на пол и вытянуть ноги.

Когда они выходили из автозака, бойцы расстелили бело-красно-белый флаг и заставили всех пройти по нему ногами. Тех, кто пытался обойти, били.